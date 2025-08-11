B1 Inregistrari!
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”

Ana Maria
11 aug. 2025, 15:40
Foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut o declarație de presă în care a anunțat condițiile PSD-ului pentru a participa la ședințele coaliției. Una dintre condiții este legată de eliminarea pensiilor speciale.

Grindeanu a declarat, luni, că specialiștii partidului și ministrul Justiției „îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede” proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Potrivit acestuia, documentul este deja într-o formă de lucru și ar putea fi finalizat în scurt timp.

„Este un draft pe care îl ştiţi şi voi şi pe care se lucrează, unde ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”, a spus liderul interimar al PSD.

Este posibilă adoptarea prin asumarea răspunderii?

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să își asume răspunderea pe acest proiect, Sorin Grindeanu nu a exclus varianta.

„Poate să fie şi aceasta. Şi nu e pentru prima dată când spun acest lucru. Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucru prin asumarea răspunderii”, a declarat acesta.

Care este legătura dintre PSD și rezolvarea situației pensiilor speciale

PSD a stabilit că rezolvarea problemei pensiilor speciale este una dintre condițiile esențiale pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Prin urmare, implementarea proiectului este văzută drept o prioritate politică majoră, menită să elimine privilegiile și să restabilească echitatea în sistemul de pensii.

