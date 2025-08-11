PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)

Liderii PSD s-au reunit în ședința Biroului Permanent Național pentru a discuta despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Aceștia au decis să rămână la , dar vor impune anumite condiții.

, președintele interimar al partidului, a susținut o declarație de presă în care a comunicat ce s-a decis în cadrul ședinței.

„Dați-mi voie să vă spun concluziile acestei ședințe. Au fost câteva adoptate în unanimitate.

În primul rând, PSD condiționează participarea, de acum, la ședințele coaliției de următoarele lucruri:

Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții atât la nivel central, cât și la nivel județean pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul, ca să dau un exemplu, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, reducerea indemnizațiilor și toate lucrurile pe care dumneavoastră le știți legate de eliminarea privilegiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD-ul revine la ședințele coaliției. În al doilea rând, în această perioadă solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta despre rectificarea de buget. De ce? Pentru că este absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici, fie că vorbim de investițiile în autostrăzi, spitale și toate obiectivele mari, fie că vorbim de ANGHEL SALIGNY și de CNI.

De asemenea, tot legat de buget și de rectificare, trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui regândite pe zona de educație.

Și în al 3-lea rând, odată ce aceste lucruri vor continua, repet, și vor fi asigurate finanțări pentru Anghel Saligny și pentru investiții vom trece la etapa a 3-a, cea legată de pachetul de măsuri despre care se tot discută pe sănătate, pe administrație pe, dacă vreți, pe măsuri fiscale de care și domnul ministru Nazare a discutat, dar care trebuie să mai cuprindă ceva, și anume, măsuri pentru relansarea economiei, măsuri pentru re industrializarea României. Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi.

Astea sunt condițiile sau punctul de vedere, care a fost adoptat în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea în ședința Biroului Permanent”, a declarat Grindeanu.

Redăm, mai jos, și răspunsurile lui Sorin Grindeanu la întrebările adresate de către jurnaliști:

Am enunțat clar care sunt prioritățile PSD: „Anghel Saligny” trebuie să continue. De ce? Pentru că este pentru români.

Despre pensiile speciale: „Este un draft la care știți că se lucrează”.

Despre pachetul privind privilegiile: „Am discutat cu colegii din PSD, asta e direcția noastră. Mă voi auzi și îi voi transmite premierului după aceste declarații de presă ce a decis PSD azi în unanimitate”.

Despre Pilonul II de pensii: „Legea în forma actuală nu e o formă susținută de PSD”.

Eu nu cred că USR a venit în această coaliție pentru funcții. Avem o coaliție în patru, plus un grup parlamentar.

De fiecare dată când noi intrăm la guvernare suntem parteneri serioși, care se ocupă de politici de guvernare, nu să facem o politică de gherilă în interiorul PSD. Anumiți titulari din ministere nu se ocupă de politici publice, acum, ci încearcă să scoată moștenirea extraordinar de grea pe care o au.

Eu îmi doresc ca foarte repede acest pachet legat de privilegii sa fie adoptat.

Data congresului nu este stabilită, dar va avea loc în această toamnă.

Titus e un camarad vechi. Îmi aduc aminte ca acum 20 de ani l-am susținut să fie secretar general. A fost parte din mai multe guverne, e un coleg pe care-l respect și e bine că există concurență în PSD. E foarte bine că există competiție în PSD.

Îmi doresc ca în această perioadă de pre-congres discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD trebuie să poarte aceste dezbateri interne fără a fi atacat”, a mai declarat președintele interimar al PSD.