Sorin Grindeanu, despre ezitările autorităților în cazul dronei: Mă gândesc că în interiorul MApN se vor face anumite anchete

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a arătat de părere că în Ministerul Apărării „se vor face anumite anchete” cu privire la situația din această săptămână, când instituția și președintele Klaus Iohannis au negat afirmațiile Ucrainei cum că în România ar fi căzut o dronă a Rusiei, iar apoi au revenit asupra declarațiilor și au confirmat că au fost depistate fragmente de acest gen.

Amintim că între timp în județul Tulcea au fost descoperite și alte fragmente de dronă, una similară celor folosite de armata rusă.

Sorin Grindeanu, despre ezitările autorităților în cazul dronei

Întrebat duminică la Prima News cum s-a văzut de la masa Guvernului , ministrul Transporturilor a declarat: „Eu am urmărit comunicatele oficiale. Dacă în prima zi sau în primele zile am văzut că ministrul Apărării, după care Președintele au spus că nu e nimic, (întrebat dacă s-a liniștit, n.r.) da, scuzați-mă, dar e o reacție normală. După care am văzut revenirile celor doi. Să știți că cei doi lucrează cu marfa clientului, adică în cazul de față să nu credeți că ministrul Apărării – ca să nu zic de Președinte, că acolo e evident – stă și urmărește ce ar trebui să urmărească subalternii”.

„Eu cred că în interiorul Ministerului Apărării vor fi clarificări din acest punct de vedere, pentru că e clar că și ministrul Apărării a ieșit pe baza unui raport pe care l-a primit de la structurile din subordine. Poate că procedurile n-au fost foarte bine puse la punct, poate că, nu știu dacă e o chestiune neapărat de procedură aici, ci de monitorizare, mai exact”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El crede că ministrul Angel Tîlvar al Apărării s-a exprimat public și l-a informat pe președintele Klaus Iohannis pe baza unui raport realizat de structurile din subordinea sa.

„Sunt convins că a avut un raport și când a ieșit prima dată și sunt convins că pe baza acelui raport l-a informat inclusiv pe Președintele României, un raport care i-a venit și în care i s-a spus că nu a existat (vreo dronă căzută, n.r.). Nu putea să vorbească fără date pe care le-a primit. Eu cred că în interior, jos, trebuie să ne uităm și sunt convins că se va face acest lucru la Ministerul Apărării. Adică e gravă situația – și nu o spun eu, a spus-o Președintele României în revenirea pe care a făcut-o zilele trecute (…). Fiind un incident grav, mă gândesc că în interiorul Ministerului Apărării se fac, se vor face anumite anchete legate de situația la care s-a ajuns. Sunt sigur din acest punct de vedere”, a mai declarat Sorin Grindeanu, duminică, la Prima News.