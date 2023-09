Sorin Grindeanu, despre podul de la Brăila: Au fost verificate peste 50.000 și s-au găsit 177 nestrânse. Îi asigur pe toți românii că nu e niciun fel de pericol, așa cum am văzut, să pice podul, să pice unii în Dunăre (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că până joi seară au fost verificate peste 50.000 dintre cele 100.000 de șuruburi de pe podul de la Brăila și au fost găsite nestrânse 177.

Sorin Grindeanu, despre podul de la Brăila: Îi asigur pe toți românii că nu e niciun fel de pericol

Ministrul Transporturilor a vorbit despre situația podului suspendat peste Dunăre, vineri, într-o conferință de presă la Timișoara.

„Până aseară au fost verificate peste 50.000 de șuruburi. Totalul șuruburilor pe acest pod e undeva în jur de 100.000. La cele peste 50.000 de șuruburi s-au găsit 177 (numărul a fost spus de directorul CNAIR, n.r.) nestrânse. O să se termine această verificare în zilele următoare, azi, mâine continuă și probabil în acest weekend se va termina această verificare”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Îi asigur pe toți românii că nu e niciun fel de pericol, așa cum am văzut, să pice podul, să pice unii în Dunăre ș.a.m.d. Am văzut că există niște formațiuni politice care fac și plângere pe la Bruxelles. Dacă au temeri să treacă peste pod, pot să treacă cu bacul dacă știu unde se află Brăila, că eu am mari dubii că domnii aceștia știu unde e Brăila în România. Dacă nimeresc Brăila, pot să nu folosească podul, pot să meargă cu bacul. O să le ia vreo două zile. Trecând într-un registru serios, vă asigur că nu există niciun fel de probleme de siguranță în trafic”, a adăugat oficialul.

„E o investiție începută în 2017. Întâmplător, în acea jumătate de an când am fost prim-ministru, atunci s-a asigurat finanțarea, s-au făcut primii pași pentru această investiție extrem de importantă și necesară. Nu înțeleg de multe ori această dorință a unora de a scoate în evidență doar lucrurile rele, doar faptul că în România nimic nu se poate întâmpla bine”, spune ministrul Transporturilor.

„Nu e meritul ministrului Grindeanu sau directorului actual de la CNAIR. Am spus lucrurile acestea și la inaugurarea, sau la darea în circulație a acestui pod. Din 2017 până acum au fost mai mulți miniștri, au fost mai mulți directori la CNAIR, mai mulți prim-miniștri. I-am invitat pe toți. Să știți că au fost toți, cu excepția unuia. Au fost toți miniștrii ai Transporturilor din 2017 până în 2023, toți, numai cel dinaintea mea n-a fost. Probabil că n-avea de ce se vină că n-a prea făcut nimic pe acel subiect”, a mai declarat Sorin Grindeanu.