Sorin Grindeanu, discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Ce anunț a făcut liderul PSD

Elena Boruz
24 oct. 2025, 14:33
Sorin Grindeanu, discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Ce anunț a făcut liderul PSD
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ce a transmis Sorin Grindeanu
  2. Liderul PSD: „Demersul meu vizează două obiective clare”. Despre ce este vorba
  3. Sorin Grindeanu: „Cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut un anunț, potrivit căruia astăzi, la Parlament, a purtat discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Acest subiect a stârnit foarte multe controverse printre români, iar reacțiile au fost numeroase.

Ce a transmis Sorin Grindeanu

Liderul PSD a explicat că a inițiat o consultare, privind o elaborare a unui proiect de lege pe această temă, „care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor”.
De asemenea, Grindeanu a subliniat că își dorește ca, odată cu elaborarea acestui proiect de lege, să fie deblocată și tranșsa d 231 de milioane de euro din PNRR până la sfârșitul lunii viitoare.
„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție. Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD: „Demersul meu vizează două obiective clare”. Despre ce este vorba

Liderul social-democraților a precizat că tot acest demers are două obiective. Acestea se referă la deblocarea situației din Justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști.
„Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.
Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung”

În plus, Sorin Grindeanu a lansat o invitație la dialog către liderii coaliției, care să îl ajute să găsească o soluție „reală și constituțională la o problemă serioasă”.

„Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.
Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.
Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, se mai arată în postarea președintelui interimar PSD.
