Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat astăzi cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre o serie de măsuri fiscale menite să combată optimizările fiscale și să protejeze persoanele vulnerabile, dar și clasa de mijloc
Sorin Grindeanu a precizat că întâlnirea pe care a avut-o cu Alexandru Nazare a vizat situația finanțelor publice, salutând măsura de blocare a înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor.
„Este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
Printre direcțiile de lucru convenite se numără:
Grindeanu a vorbit și despre importanța continuării proiectelor de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național „Anghel Saligny”, spunând că rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare a țării.
„Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a mai transmis liderul PSD, potrivit sursei citate.