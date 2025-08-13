Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat astăzi cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre o serie de măsuri fiscale menite să combată optimizările fiscale și să protejeze persoanele vulnerabile, dar și clasa de mijloc

Cum a decurs întâlnirea și care este contextul

Sorin Grindeanu a precizat că întâlnirea pe care a avut-o cu a vizat situația finanțelor publice, salutând măsura de blocare a înstrăinării profiturilor în cazul .

„Este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc”, a scris Grindeanu, într-o

Ce măsuri s-au propus pentru analiză

Printre direcțiile de lucru convenite se numără:

Suprataxarea averilor mari, prin triplarea impozitului pe marile averi

Majorarea taxării câștigurilor din speculații de capital pe termen scurt

Creșterea impozitului pe veniturile din criptomonede de la 10% la 16%

Creșterea de zece ori a amenzilor pentru angajatorii care folosesc persoane fără contract de muncă

Termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență

Interzicerea înființării de noi firme de către asociați sau administratori aflați în insolvență

Ce a spus Grindeanu despre continuarea investițiilor și a proiectelor mari

Grindeanu a vorbit și despre importanța continuării proiectelor de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național „Anghel Saligny”, spunând că rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare a țării.

„Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a mai transmis liderul PSD, potrivit sursei citate.