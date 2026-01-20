Schimbarea ministrului Justiției va avea loc sau nu, după scandalul plagiatului? Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a abordat, marți, subiectul scandalului plagiatului în care a fost implicat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Grindeanu a punctat că nu dorește să îl apere sau să îl critice pe ministru, însă, a atras atenția că a mai văzut astfel de „filme” politice în trecut.

Ce spune Grindeanu despre schimbarea ministrului Justiției

„Nu vreau să-l apăr, nici să-l critic. Eu am mai văzut filmul ăsta. Scoatem câte o chestiune când nu ne convine ceva. Până atunci PSD îl susține pe Marinescu. Dacă decizia e de plagiat, o să-l schimbăm”, a declarat liderul PSD.

El a sugerat că scandalul ar face parte dintr-un plan bine organizat, început cu un reportaj și care a generat mișcări de stradă:

„Un plan bine pus la punct, care a început cu un reportaj, cu reportajul Recorder care a creat emoție, cu mișcări de stradă, cu această încercare de demonizare a ministrului justiției. Pare un plan coerent.”, a mai adăugat Grindeanu, potrivit .

Ce a precizat Grindeanu despre concursurile din Justiție

În contextul discuțiilor despre integritatea în sistemul judiciar, Sorin Grindeanu a vorbit și despre concursurile organizate în Justiție în această perioadă. El a respins categoric ideea că acestea ar putea fi aranjate, subliniind caracterul legal și transparent al procesului.

„În această perioadă sunt concursuri la . Nu am nicio negociere ce să fac acest aspect, e concurs. Și la Parchetul General și la DNA și la DIICOT. Tot acest angrenaj, tot acest scenariu poate să ducă spre un concurs aranjat. Nu există așa ceva! E concurs!”, a precizat liderul PSD, adăugând: „Acea perioadă cu Augustin Lazăr nu vreau să se mai întoarcă.”

Care este poziția lui Grindeanu față de „referendumul” cerut de Nicușor Dan

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un „referendum” pe tema Justiției. Liderul PSD a respins această idee, explicând că nu există prevederi legale pentru un astfel de referendum, ci doar pentru consultări publice.

„Nu există prevederi legale, referendum nu poate, doar consultări. Nu s-au folosit foarte bine termenele și cuvintele. E un domeniu în care președintele dorește să aibă o imagine la zi. E o speculație, nu pot să răspund în numele domniei sale”, a spus Grindeanu.