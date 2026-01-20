Schimbarea ministrului Justiției va avea loc sau nu, după scandalul plagiatului? Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a abordat, marți, subiectul scandalului plagiatului în care a fost implicat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Grindeanu a punctat că nu dorește să îl apere sau să îl critice pe ministru, însă, a atras atenția că a mai văzut astfel de „filme” politice în trecut.
„Nu vreau să-l apăr, nici să-l critic. Eu am mai văzut filmul ăsta. Scoatem câte o chestiune când nu ne convine ceva. Până atunci PSD îl susține pe Marinescu. Dacă decizia e de plagiat, o să-l schimbăm”, a declarat liderul PSD.
El a sugerat că scandalul ar face parte dintr-un plan bine organizat, început cu un reportaj și care a generat mișcări de stradă:
„Un plan bine pus la punct, care a început cu un reportaj, cu reportajul Recorder care a creat emoție, cu mișcări de stradă, cu această încercare de demonizare a ministrului justiției. Pare un plan coerent.”, a mai adăugat Grindeanu, potrivit Știripesurse.
În contextul discuțiilor despre integritatea în sistemul judiciar, Sorin Grindeanu a vorbit și despre concursurile organizate în Justiție în această perioadă. El a respins categoric ideea că acestea ar putea fi aranjate, subliniind caracterul legal și transparent al procesului.
„În această perioadă sunt concursuri la Justiție. Nu am nicio negociere ce să fac acest aspect, e concurs. Și la Parchetul General și la DNA și la DIICOT. Tot acest angrenaj, tot acest scenariu poate să ducă spre un concurs aranjat. Nu există așa ceva! E concurs!”, a precizat liderul PSD, adăugând: „Acea perioadă cu Augustin Lazăr nu vreau să se mai întoarcă.”
Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un „referendum” pe tema Justiției. Liderul PSD a respins această idee, explicând că nu există prevederi legale pentru un astfel de referendum, ci doar pentru consultări publice.
„Nu există prevederi legale, referendum nu poate, doar consultări. Nu s-au folosit foarte bine termenele și cuvintele. E un domeniu în care președintele dorește să aibă o imagine la zi. E o speculație, nu pot să răspund în numele domniei sale”, a spus Grindeanu.