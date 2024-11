Șoșoacă, acuzații grave cu lacrimi în ochi la adresa liderului AUR: Simioane de ce ne-ai trădat? Ți-a promis Ciolacu că vei fi premier. Un prost ca tine prim ministru? 

Diana Șoșoacă a lansat acuzații grave la adresa lui George Simion, despre care a spus într-un clip distribuit pe rețelele de socializare că a trădat mișcarea suveranistă și că ar fi făcut o “înțelegere cu Ciolacu” care i-ar fi promis postul de prim-ministru:

“Simioane de ce ne-ai trădat? Simioane de ce ai făcut înțelegere cu Ciolacu? Simioane de ce ai trădat suveaniștii? Tu ai aranjat cu Ciolacu, tu ai hotărât, Ciolacu ți-a promis că vei fi prim ministru? Un prost ca tine prim ministru? Un fătălău”, strigă Șoșoacă, într-un clip distribuit pe Instagram.

Șoșoacă a anunțat de asemenea că îl susține pe Călin Georgescu: “Vrei să fi președinte? Te susțin și eu și partidul SOS. Nu mai ieși cu filme tâmpite în care te rogi să nu-ți amenințe copiii și că de ce te înjură. M-au omorât nu mai am familie nu mai am nimic, nu mai am sănătate, nu mai am viață. Președintele își apără poporul cu prețul vieții lui”, a mai spus ea.