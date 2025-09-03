Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe cine susţine premierul

Data pentru Primăria Capitalei va fi stabilită doar după ce partidele aflate la guvernare vor ajunge la un acord. Premierul Ilie a declarat într-o emisiune la Europa FM că speră ca decizia să fie luată în prima parte a lunii septembrie.

Cuprins:

Care sunt scenariile avansate de Ilie Bolojan

Cine sunt candidații anunțați pentru funcția de primar general

Pe cine susține Ilie Bolojan în cursa pentru Primăria Capitalei

De ce este nevoie de un consens în coaliția de guvernare

Care sunt scenariile avansate de Ilie Bolojan

Premierul a precizat că există două variante pentru organizarea scrutinului:

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depășit cadrul legal, dar aici e nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate a acestei luni să se ia o decizie în acest sens”, a explicat Bolojan, potrivit .

Cine sunt candidații anunțați pentru funcția de primar general

Până acum, și-au anunțat intenția de a intra în cursa electorală mai multe figuri cunoscute din lumea politică și societatea civilă:

Cătălin Drulă (USR),

Ana Ciceală (SENS),

Octavian Berceanu (REPER),

Dan Trifu (vicepreședintele fundației Eco-Civica),

Anca Alexandrescu (realizatoare TV).

Pe cine susține Ilie Bolojan în cursa pentru Primăria Capitalei

Întrebat de către moderatorul Cătălin Striblea pe cine vede cel mai potrivit pentru această funcție, Ilie Bolojan a menționat numele lui Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6:

„În baza sondajului realizat de PNL, cel mai bine plasat candidat este primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu. Este în topul încrederii și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”, a spus premierul.

El a subliniat și importanța unei strategii unitare:

„Partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală pentru că este un vot din primul tur și fiecare alegere îți impune strategie diferită. Ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică în spate astfel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o zonă, ei fractureză acel bazin de voturi și un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară dar are 30-35% poate câștiga alegerile”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește disputele între susținătorii candidaților, premierul a punctat: „important e pe cine susțin bucureștenii”.

De ce este nevoie de un consens în coaliția de guvernare

Ilie Bolojan a reamintit că, deși stabilirea datei alegerilor intră în atribuția premierului, fiind vorba de o coaliție de patru partide, este necesar un consens politic. Situația a apărut după ce Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general pe 23 mai, ca urmare a câștigării mandatului de președinte al României.

Conform legislației, prefectul Capitalei trebuie să constate vacantarea funcției în termen de 10 zile și să solicite Guvernului stabilirea unei date pentru alegeri, termenul maxim fiind de 90 de zile.