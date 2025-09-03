B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe cine susţine premierul

Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe cine susţine premierul

Ana Maria
03 sept. 2025, 21:16
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe cine susţine premierul
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei va fi stabilită doar după ce partidele aflate la guvernare vor ajunge la un acord. Premierul Ilie Bolojan a declarat într-o emisiune la Europa FM că speră ca decizia să fie luată în prima parte a lunii septembrie.

Cuprins:

  • Care sunt scenariile avansate de Ilie Bolojan

  • Cine sunt candidații anunțați pentru funcția de primar general

  • Pe cine susține Ilie Bolojan în cursa pentru Primăria Capitalei

  • De ce este nevoie de un consens în coaliția de guvernare

Care sunt scenariile avansate de Ilie Bolojan

Premierul a precizat că există două variante pentru organizarea scrutinului:

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depășit cadrul legal, dar aici e nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate a acestei luni să se ia o decizie în acest sens”, a explicat Bolojan, potrivit Hotnews.

Cine sunt candidații anunțați pentru funcția de primar general

Până acum, și-au anunțat intenția de a intra în cursa electorală mai multe figuri cunoscute din lumea politică și societatea civilă:

  • Cătălin Drulă (USR),
  • Ana Ciceală (SENS),
  • Octavian Berceanu (REPER),
  • Dan Trifu (vicepreședintele fundației Eco-Civica),
  • Anca Alexandrescu (realizatoare TV).

Pe cine susține Ilie Bolojan în cursa pentru Primăria Capitalei

Întrebat de către moderatorul Cătălin Striblea pe cine vede cel mai potrivit pentru această funcție, Ilie Bolojan a menționat numele lui Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6:

„În baza sondajului realizat de PNL, cel mai bine plasat candidat este primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu. Este în topul încrederii și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”, a spus premierul.

El a subliniat și importanța unei strategii unitare:

„Partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală pentru că este un vot din primul tur și fiecare alegere îți impune strategie diferită. Ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică în spate astfel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o zonă, ei fractureză acel bazin de voturi și un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară dar are 30-35% poate câștiga alegerile”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește disputele între susținătorii candidaților, premierul a punctat: „important e pe cine susțin bucureștenii”.

De ce este nevoie de un consens în coaliția de guvernare

Ilie Bolojan a reamintit că, deși stabilirea datei alegerilor intră în atribuția premierului, fiind vorba de o coaliție de patru partide, este necesar un consens politic. Situația a apărut după ce Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general pe 23 mai, ca urmare a câștigării mandatului de președinte al României.

Conform legislației, prefectul Capitalei trebuie să constate vacantarea funcției în termen de 10 zile și să solicite Guvernului stabilirea unei date pentru alegeri, termenul maxim fiind de 90 de zile.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan, conferință cu Antonio Costa: Am discutat despre bugetul UE, dezvoltare economică și securitatea noastră, a tuturor / Costa: Laud România pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, conferință cu Antonio Costa: Am discutat despre bugetul UE, dezvoltare economică și securitatea noastră, a tuturor / Costa: Laud România pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană (VIDEO)
Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs
Politică
Parlamentarii AUR vin cu o nouă propunere: elevii trebuie să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” și să cânte imnul, înainte de începerea orelor de curs
Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
Politică
Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
Politică
George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României
Politică
Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României
Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)
Politică
Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Politică
Elena Lasconi îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea: „După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
Politică
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. „Alimentează percepția falsă a unor privilegii”
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
Politică
China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
Ultima oră
21:28 - Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie
21:08 - Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
20:58 - Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
20:54 - Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
20:39 - Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
20:35 - A murit Horațiu Belu! Doliu în lumea sportului românesc
20:24 - Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
20:13 - Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
20:12 - Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
20:02 - Nicușor Dan, conferință cu Antonio Costa: Am discutat despre bugetul UE, dezvoltare economică și securitatea noastră, a tuturor / Costa: Laud România pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană (VIDEO)