Acasa » Politică » Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale

Elena Boruz
08 sept. 2025, 15:29
Senatorul USR Ştefan Pălărie. Sursa foto: Ştefan Pălărie / Facebook

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a vorbit, luni, despre afirmațiile pe care Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, le-a făcut, duminică, în Plenul Parlamentului.

După ce liderul social-democraților a afirmat că PSD nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”și va continua să spună că România are nevoie „ca de aer” de o relansare economică, Pălărie a reacționat.

Cuprins:

  • Ștefan Pălărie: „Dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România”
  • Ce a declarat despre reforma administrației locale

Ștefan Pălărie: „Dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România”

Ștefan Pălărie a declarat că România are nevoie urgentă de reforme, deoarece riscă să se „prăbușească pe modelul Greciei într-o spirală din care să nu-și mai revină, a datoriilor”.

„Evident că nu are nimeni un pistol la tâmplă. Sau dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România. România se află pe buza prăpastiei și are într-adevăr o mare amenințare pe care trebuie să o elimine, și anume posibilitatea de a se prăbuși pe modelul Greciei într-o spirală din care să nu-și mai revină, a datoriilor”, a spus Pălărie, luni, la Senat, conform agerpres.

Ce a declarat despre reforma administrației locale

Liderul USR a vorbit și despre reforma administrației locale și a afirmat că „nici PSD nu poate ține Guvernul cu pistolul la tâmplă să amâne niște măsuri care ar fi trebuit luate de la începutul lunii august”. Acesta a declarat că sigur se va ajunge la un acord pe această temă, deoarece „trebuie. (…) Altminteri o să devină inclusiv PSD necredibil privitor la apetitul pentru reforme”.

Referitor la magistrați, senatorul a susținut următoarele: „Un război cu justiția, nu cred că este ceea avem nevoie astăzi, dar, încă o dată, acele grafice care arătau ieșirea la pensie la 48 ani din România este o anomalie comparativă cu orice altă țară europeană”.

