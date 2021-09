Stelian Ion: Liderii PNL nu prea au tras la negocierile cu UDMR și am fost lăsați singuri. Acum e convenabil să anunți desființarea SIIJ, după atât timp cât doar ai privit parcă cu satisfacție cum UDMR împiedică reforma (VIDEO)

Stelian Ion (USR PLUS) a declarat joi seară, pentru B1 TV, că președintele Klaus Iohannis l-a criticat în mod nedrept pentru faptul că Secția specială nu a fost desființată până acum. Vina este, de fapt, a UDMR. Vinovați mai sunt, susține Ion, și liderii PNL care „nu prea au tras la negocieri și am fost lăsați singuri în negocierile cu UDMR”. Stelian Ion a mai spus că e foarte simplu pentru liberali acum să pozeze în salvatorii situației după ce luni de zile au privit parcă cu satisfacție cum doar USR PLUS încearcă să convingă UDMR-ul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Stelian Ion, replică la reproșurile legate de desființarea SIIJ

Despre reproșul pe care președintele Klaus Iohannis i l-a adus referitor la Secția specială, fostul ministru a spus: „E o sincronizare de dicursuri. Am văzut criticile publice nemeritate din partea președintelui care, în loc să critice UDMR, a năpustit cumva asupra mea cu acea critică, critici preluate de unii colegi din PNL, deși realitatea e că liderii PNL nu prea au tras la negocieri și am fost lăsați singuri în negocierile cu UDMR. Asta e realitatea! Acum, sigur, e foarte convenabil atât timp cât m-ai ținut de tricou sau ai asistat cu mâinile încrucișate, cumva privind parcă cu satisfacție cum UDMR încalcă programul de guvernare și împiedică reforma, să vii apoi să spui că gata, vei desființa SIIJ, USR n-a putut și venim noi și găsim licoarea magică”.

„Dacă sacrifiicul ăsta, dacă trebuia să plec eu și politic nu era acceptat ca într-un mandat USR PLUS să se desființeze SIIJ și asta a fost problema, să vedem că se desființează SIIJ. Poate nu se accepta ideea să se pună în dreptul USR PLUS acest succes. Acu, repet, dacă s-ar întâmpla, tot ar fi bine”, a mai declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.

Întrebat dacă liberalii cu funcții executive în PNL își doresc desființarea Secției, Ion a răspuns: „Unora poate le e indiferent, alții nu-și doresc, nu pentru că ar fi ei magistrați… Poate din considerente de ordin politic, poate nu cred pur și simplu în această variantă. Dl Fenechiu era destul de sceptic, cu greu a acceptat și când a acceptat voia s-o reînființeze la Parchetul General, varianta propusă de UDMR”.