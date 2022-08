Stelian Tănase: Coaliția va rezista cât va dori Klaus Iohannis. N-ar fugi niciunul, că e de furat mult (VIDEO)

Stelian Tănase a declarat duminică, pentru B1 TV, că va fi „mare frecuș” cu așa-numita rotativă a premierilor – prevederea din protocolul coaliției, conform căreia în primăvara lui 2023 PSD trebuie să dea premierul. Tănase a mai spus că actuala coaliție va rezista cât va dori președintele Klaus Iohannis, dar a punctat că și la PSD, și la PNL se fac calcule cum ar fi mai bine pentru fiecare dintre partide: să stea la guvernare sau în opoziție în an de alegeri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Stelian Tănase, despre coaliția de guvernare și jocul lui Iohannis

„Cred că va fi un mare, mare frecuș cu schimbarea premierului, cred că PNL are reticențe să plece (de la guvernare). Ați văzut fratelui geamăn al lui Muraru de la Iași, care e ambasadorul lui Iohannis la Iași, la PNL. A trimis un mesaj că Iohannis nu prea vrea să-i vadă plecați de la guievrnare pe liberali. Ciucă e omul lui. Pe cine să pună? Ciolacu nu e omul lui, da? Deci e o probnlemă acolo și vrea să-și securizeze plecarea de la Cotroceni că cine știe cu ce procese se mai trezește. Am înțeles că Băsescu are vreo 12 și stă prin tribunale cu dosare.

Coaliția va rezista cât va dori Iohannis s-o țină în viață. Sunt socoteli care se fac. Cred că și la PNL, și la PSD e discuția ”cum e mai bine pentru noi? Să fim la guvernare în an electoral sau să fim în opoziție să capitalizăm critica pe care o facem celuilalt?” N-ar fugi niciunul, că e de furat mult”, a declarat Stelian Tănase, pentru B1 TV.

Acesta a mai spus că în campaniile electorale politicienii „promit, mint de sting, apoi uită și cum îi cheamă”.

Tănase: Iohannis, un președinte din ce în ce mai lipsit de influență

Stelian Tănase că președintele Iohannis e cel care a creat actuala coaliție, dar influența sa va deveni tot mai palidă, căci se apropie de sfârșitul mandatului.

Întrebat ce este acest haos care marchează activitatea coaliției, care anunță măsuri și ulterior nu și le mai asumă, politologul a explicat: „În primul rând, cred că întrebările acestea trebuie să i le adresăm lui Iohannis că el a inventat această coaliție. El i-a presat, i-a chemat la el și le-a dat ordin, ei s-au executat că ei sunt ca niște iepurași drăguți, așa, adică, `imediat, să trăiți, am înțeles!`.