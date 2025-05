Stelian Tănase, despre episodul cu Lasconi și pozele controversate: O comicărie, o scenetă, o mare rușine. A vrut să-i dea o smetie lui Nicușor Dan și și-a distrus cariera (VIDEO)

Scriitorul și istoricul Stelian Tănase a declarat vineri, pentru B1 TV, că episodul cu Elena Lasconi și pe care le-a publicat e o comicărie, o scenetă, și o mare rușine. În opinia sa, Lasconi a fost orbită de dorința de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale și de „a-i da o smetie” lui Nicușor Dan, față de care are „resentimente”. Mânată de această „ură”, ea a ajuns să facă o „greșeală copilărească” pentru o persoană care pretinde că a fost jurnalistă 30 de ani, a mai spus Stelian Tănase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Stelian Tănase, despre Lasconi și pozele pe care le-a publicat

„E o comicărie, e o scenetă ca-n scheciurile lui Mircea Crișan, adică cu un pic de absurd, cu un pic de Calea Văcărești, de acolo se trăgea Mircea Crișan. E un amestec de obiceiuri, tradiții, dar mai e ceva. Toată această ambuscadă, pentru că e o ambuscadă, o înscenare, vine din scenariile conspirației, din teoria conspirației: adică se întâmplă lucruri, ne întâlnim cu Coldea, adică cu Securitatea, cu agenții secreți, punem la cale, fotografiem pe ascuns, le trimitem nu se știe cum pe la candidații la prezidențiale… Toată povestea asta are un aer așa aburos, de roman polițist prost sau de film de serie B, alea alb-negru de prin anii ’50, pe care eu le admir de altfel, trebuie să vă spun…

V-am spus mai devreme că proștii s-au întâlnit cu proștii. Cam

Dna Lasconi… am criticat-o azi pe Facebook și cred că am fost cam dur, dar, pe de altă parte, nu cred că doamnele trebuie să aibă un tratament preferențial. Dacă fac prostii, fac prostii! Cred că în ura sau resentimentul ei față de Nicușor Dan, pe care-l acuză că ar fi implicat în ce i s-a întâmplat la USR, că , această ură a orbit-o. Ăsta e un aspect.

Al doilea aspect: dna Lasconi spune că are 30 de ani de experiență jurnalistică… Păi un jurnalist și cu doi ani nu cădea în cursa asta! Un jurnalist începător nu făcea prostia asta pe care a făcut-o, dar a fost orbită de ură. A fost orbită și de ambiția ei de a fi președinte. Ea crede că mai are șanse să intre în turul 2. N-are nicio șansă. Zero! Și asta de la 1 decembrie, nu acum, pe parcurs”, a declarat Stelian Tănase.

Scriitorul a mai spus că și el e curios cine i-a dat pozele Elenei Lasconi.

Stelian Tănase, despre Elena Lasconi: Are un temperament nefericit

Acesta a mai afirmat că Lasconi are „un temperament nefericit” și că la toate cele trei dezbateri electorale de săptămâna aceasta ea a acaparat microfonul și nu i-a lăsat pe ceilalți candidați să vorbească. În opinia sa, candidata și-a pierdut cumpătul și pentru că această campanie s-a lungit mult prea mult: „Ea avea toate țiglele pe casă în urmă cu trei luni…”.

Ce s-a întâmplat aseară e „o rușine, o rușine, o mare rușine că s-a ajuns la asemenea tertipuri, asemenea gesturi care nu-și aveau locul. (…)

Ea a crezut c-o să-i tragă o smetie lui Nicușor Dan și s-a întors împotriva ei. Ea are în momentul ăsta. Nu-și va mai reveni niciodată”, a mai declarat Stelian Tănase, pentru B1 TV.