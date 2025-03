Stelian Tănase, după un discurs al lui Ciolacu: “Dacă vii cu un asemenea discurs, și nu numai el, și candidatul face la fel, parcă vorbesc cu o populație de oligofreni” (VIDEO)

Scriitorul și istoricul a comentat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, un discurs recent al lui , cu privire la Crin Antonescu, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care acesta a comunicat.

„Era într-un oraș, probabil, mai mare și credea că îl ascultă populație mai deșteaptă”

El a subliniat că Ciolacu nu a reușit să explice clar ce tip de campanie va desfășura, ce public vizează și ce intenții are. Tănase a afirmat că discursul lui Ciolacu părea să se adreseze unei „populații de oligofreni”, sugerând că ar fi trebuit să ofere informații mai precise despre planurile sale. De asemenea, a menționat că Ciolacu a promis lucruri fără a specifica detalii despre acestea.

„Vedeți ce discurs are? E mai calm, așa, adică vrea să fie sfătos. Era într-un oraș, probabil, mai mare și credea că îl ascultă populație mai deșteaptă. De fapt, nu avea cu ce comunica, era acolo pe post de vechil, adică hai, hai, hai, heirup, heirup pe ei, când, de fapt, ar fi trebuit să ne spună ce fel de campanie fac, de pildă, ce public vizează, pe cei nehotărâți, pe cei hotărâți, ruralul, urbanul, care e campania lor? Asta trebuia să explice el.

Și noi, oameni normali, care știm că 2 cu 2 fac 4, am fi cântărit și am fi dat sau nu am fi dat voturi. Dacă vii cu un asemenea discurs, și nu numai el, și candidatul face la fel, și candidații, așa, parcă vorbesc cu o populație de oligofreni. Ar trebui să ne spună foarte exact ce au de gând să facă. Ați văzut când a ajuns și Ciolacu la asta, să ne spună ce au de gând să facă, a spus o să … fără să precizeze despre ce este vorba”.