Stelian Tănase: L-am cunoscut pe Georgescu o dată și nu mi-a mai trebuit / Doar pentru că mai iese câte un pițifelnic, precum Musk sau Vance, și mai spune câte o vorbă nu înseamnă că Georgescu are susținerea Administrației Trump (VIDEO)

Scriitorul și istoricul Stelian Tănase a explicat vineri, pentru B1 TV, succesul electoral al lui Călin Georgescu și de ce nu crede că acesta va fi lăsat să candideze și la prezidențialele din luna mai. Totuși, Tănase ar prefera ca Georgescu să fie lăsat să candideze și să fie oprit de români prin vot, deoarece „ar fi o judecată mult mai severă decât să-l oprim birocratic”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Tănase: Georgescu e cameleonic

„Omul ăsta, pe care eu o singură dată l-am întâlnit și nu mi-a mai trebuit – a vrut să ne mai vedem, dar n-am vrut să-l mai văd – se schimbă continuu, e într-o continuă metamorfoză. Cameleonism se numește asta. El are mai multe personalități pe care și le crează, mereu apare în altceva, mereu are altă culoare politică, ce se poartă atunci. Ca orice demagog, spune ce are el impresia că vrei tu să auzi. (…)

Principala calitate a lui Georgescu e această capacitate de adaptare, de a fi ca mediul”, a declarat Stelian Tănase.

Acesta și-a exprimat apoi convingerea că Georgescu nu va mai lua două milioane de voturi la alegerile prezidențiale din luna mai, cum a luat la scrutinul anulat.

Istoricul a mai afirmat că i-ar plăcea ca Georgescu să fie lăsat să candideze și să fie respins de români, prin vot: „Ar fi o judecată mult mai severă decât să-l oprim birocratic, să nu-l punem pe buletinul de vot. Eu cred că nu-l vor lăsa să candideze, e o intuiție, după ce am văzut în ultimele zile, mai ales . (…) Avem din ce în ce mai multe dovezi asupra ”.

Tănase: Georgescu nu are susținerea Administrației Trump

Stelian Tănase a mai declarat că Georgescu nu are sprijinul Administrației Trump: „Nu există nicio susținere din partea Administrației Trump pentru Georgescu, astea sunt basme, povești. Iar ăia nici nu știu ce vor de la Casa Albă, ei având viziunea asta negustorească, că Trump e om de afaceri. (…) Mai iese câte un pițifelnic, cum e Musk sau Vance, și mai spune câte o vorbă, că au interese legate de frații Tate, dar nu e o susținere politică față de candidatul Georgescu, asta vreau să vă spun”.