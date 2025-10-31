B1 Inregistrari!
Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan

Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan

Adrian A
31 oct. 2025, 13:20
Cuprins
  1. Oamenii lui Grindeanu, strategii împotriva lui Bolojan
  2. Căderea lui Bolojan, ultima carte a PSD?
  3. Ce spune Ilie Bolojan despre demisia dorită de PSD

PSD nu pare deloc împăcat cu idea că Ilie Bolojan ar putea rămâne în fruntea Guvernului încă aproape un an și uumătate. Așa că are tot felul de planuri să îl dea jos.

Oamenii lui Grindeanu, strategii împotriva lui Bolojan

Analistul Andrei Caramitru dezvăluie tri linii strategice pe care Sorin Grindeanu și ai lui le pot urma împotriva celor din PNL, dar mai ales a lui Ilie Bolojan.

„PSD încearcă 3 opțiuni strategice acum:
USL 2 : îl dăm jos pe Bolojan, punem un Ciucă 2 de la PNL, guvernăm așa până în 2027, dăm vina pe PNL pentru “tăieri” și din 2027 explodăm iar deficitul înainte de alegeri
PSD-AUR : facem moțiune de cenzură în decembrie sau ianuarie (cum zice și Lulea de la AUR), pe motiv că bugetul pe 2026 nu e OK. Și luăm puterea full așa. Facem un Dragnea 2.0 mai hard.
Dacă nici una nu merge, blocăm tot, facem de băcănie pe Bolojan/PNL/USR, și după venim la butoane și explodăm iar bugetul înainte de alegeri pe protocol.”, scrie Andrei Caramitru

Căderea lui Bolojan, ultima carte a PSD?

Și oamenii din PSD ar avea și o opțiune preferată din cele trei. Să plece Bolojan fără moțiune de cenzură. Însă e complicat pentru că Ilie Bolojan a anunțat că nu vrea să plece de bunăvoie.

„Asta e tot, nu e nimic prea sofisticat. Ideal pentru ei e prima opțiune. Opțiunea 2 e hard că iar iese lumea în Piața Victoriei – se trezesc cu mega haos contra lor – și în plus vor trebui să taie EI și mai hard, că nu îi vor ierta UE și finanțatorii pentru așa ceva .
Pentru 2028 însă – s-ar putea să aibă toți mari surprize pentru ca peste jumătate din populație ar vota alte partide decât ce există acum.
Oricum o luăm – e cam ultima rundă când PSD e relevant în vreun fel, nu va mai fi deloc din 2028. Nu cu garnitura actuală de la vârf. Asta e situația.”, previzionează Andrei Caramitru.

Ce spune Ilie Bolojan despre demisia dorită de PSD

Premierul Ilie Bolojan nici nu vrea să audă de demisie, așa cum ar vrea PSD. Șeful Executivului îi forțează astfel mâna lui Grindeanu până la capăt. „Vrei să scapi de mine? Fă-o cu mâna ta.”, pare să îi transmită Bolojan șefului PSD.

Nu se pune problema cu plecarea. Atunci când ești pe această funcție ești conștient că o bună parte din percepția legată de o țară pe care o au investitorii ține de stabilitatea politică. Sigur, cât poți să faci ce poți pentru țară, ești obligat să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potența conflicte.”, a declarat Ilie Bolojan

