Stroe, despre candidatura lui Iohannis la șefia NATO: Dincolo de omul politic Iohannis, România își asumă acest nou rol. Noi avem argumentele pentru a pretinde legitim această poziție (VIDEO)

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că România și-a îndeplinit toate obligațiile în raport cu NATO, iar pentru funcția de secretar general al alianței e, de fapt, o candidatură a României.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Stroe, despre candidatura lui Iohannis la șefia NATO

„Eu cred că, fiind prima candidatură anunțată, e cel puțin pentru România un mare avantaj. Cu siguranță această candidatură e una în spatele căreia , există o echipă care a pregătit acest moment, există discuții, o susținere, există o recunoaștere în rândul partenerilor noștri pentru persoana președintelui Klaus Iohannis și, nu în ultimul rând, pentru România.

Pentru că, până la urmă, prin acest gest mai departe de persoana, de omul politic Klaus Iohannis, România își asumă acest nou rol, să știți. România are argumentele pentru a pretinde legitim această poziție”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Ionuț Stroe, despre rolul României în NATO

„Să ne uităm foarte clar la ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, de când am devenit membru NATO, din momentul în care ne-am reașezat pe noi, ca țară, pe harta politică a lumii sau pe harta de securitate.

România și-a îndeplinit toate responsabilitățile, toate obligațiile în raport cu NATO, ba chiar a performat în zona de securitate indiferent de problemele sau dificultățile economice pe care le-am avut, noi am contribuit la orice înseamnă efort NATO, și nu mă refer doar zona Balcanilor de Vest, nu mă refer la rolul important pe care-l avem ca pilon de stabilitate în regiune în contextul războiului declanșat de Rusia, mă refer la misiunile pe care le-am făcut, cum am consolidat Flancul Estic și la modul în care am onorat din primul moment efortul financiar pe care trebuie să-l facă statele membre – 2% din PIB (pentru Apărare). Noi sunem practic exemplu în această construcție de securitate – oferim 2,5% din PIB”, a mai declarat Ionuț Stroe, pentru B1 TV.