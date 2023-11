Subprefectul de Iași, susținut de PNL, a demisionat din funcție. În presa locală au apărut poze în care apare în pat alături de o tânără

Subprefectul Marian Grigoraş, susţinut de PNL, a anunţat miercuri că a demisionat după ce a fost subiectul unor articole de presă în care apărea în pat alături de o tânără, funcţionar avansat de asemenea de PNL în ultimii ani în mai multe posturi din administraţia locală, potrivit .

Suprefectul de Iași și-a anunțat demisia

“Mi-am înaintat demisia din funcţia de subprefect al judeţului Iaşi. Din decembrie 2019 şi până în ianuarie 2022 am ocupat funcţia de prefect al judeţului Iaşi. Am traversat unul dintre cele mai tulburătoare evenimente istorice – pandemia COVID-19. Am făcut echipă cu toate instituţiile implicate şi am trecut împreună prin momentele cele mai grele şi mai neprevăzute. În plină pandemie, am gestionat fără incidente două runde de alegeri – locale şi parlamentare. Am avut ambiţia ca în perioada mandatului meu Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi să fie un loc al colaborării şi al sprijinului reciproc, un model al deschiderii către soluţii. Din ianuarie 2022 şi până astăzi am ocupat funcţia de subprefect şi, în condiţiile date, am depus toate eforturile să îmi îndeplinesc atribuţiile după aceleaşi principii – deschidere şi dialog, colaborare, aplanarea inevitabilelor asperităţi, spirit de echipă, orientare spre rezolvarea problemelor. Tuturor celor care m-au susţinut, le mulţumesc. Realizările mele sunt şi realizările lor. Erorile, dacă le-am făcut, îmi aparţin doar mie. Întotdeauna am respectat legea în cadrul activităţii la Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi şi nu imi doresc în niciun fel afectarea imaginii acesteia”, a scris Marian Grigoraş pe pagina sa de Facebook.

„Activitatea Instituției Prefectului Iași nu este afectată, este o decizie personală pe care a luat-o domnul Marian Grigoraș, și îi mulțumesc pentru activitatea pe care a desfășurat-o. Se va face cu siguranță o altă nominalizare la nivelul guvernului și într-un termen scurt sperăm noi ca în prima ședință a executivului să fie nominalizată o altă persoană care va ocupa această funcție”, a comentat prefectul Bogdan Cojocaru.

Nominalizarea noului subprefect va fi făcută de către PNL, liberalii urmând să ia o astfel de decizie într-o ședință viitoare a biroului politic județean. Surse politice spun că un posibil înlocuitor pentru Grigoraș ar putea fi liderul consilierilor PNL din Consiliul Județean, Costel Dolachi.