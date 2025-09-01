Președintele Nicușor Dan va discuta, marți, cu liderii partidelor care formează coaliția de guvernare, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, susțin mai multe surse. Întâlnirea are loc în contextul blocajului pe reforma administrației locale.

Cuprins

De ce a amenințat Bolojan cu demisia

Ce a spus Dan despre reforme și funcționarea coaliției

Ilie Bolojan vrea o reformă a administrației locale, care să includă concedierea a 17.000 de funcționari. UDMR, dar mai ales PSD s-au opus și au cerut analize suplimentare.

În acest context, reforma administrației nu va mai fi inclusă în pachetul 2 fiscal. Iar premierul Bolojan dacă reforma nu se va face pe bune.

De partea cealaltă, PSD-iștii i-au reproșat lui Bolojan că și au susținut că amenințările cu demisia sunt o

În acest context, șeful statului ar urma să aibă o discuție, marți, cu liderii coaliției, spun sursele și .

Președintele Nicuşor Dan a dat de înțeles că proiectele Guvernului pot conține și erori: „În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli. Aceste greşeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025 şi 2026 care vor fi ani dificili pentru români”.

Întrebat cât crede că va rezista acest Guvern, Dan s-a arătat încrezător, având în vedere că toate partidele pro-occidentale sunt în coaliție.