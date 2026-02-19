B1 Inregistrari!
Politică » Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)

Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 13:11
Președinții Donald Trump (SUA) și Nicușor Dan (România). Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook
Președinții Donald Trump (SUA) și Nicușor Dan (România). Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Dintre statele-observator, doar România e reprezentată de președinte
  2. Cum argumentează Nicușor Dan participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace

Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, ba chiar va fi singurul lider din UE care va lua cuvântul, informează B1 TV.

Dintre statele-observator, doar România e reprezentată de președinte

Reuniunea are loc azi, 19 februarie, iar Dan va participa în calitate de observator, deci nu va avea drept de vot. România n-a decis încă dacă va intra ca membru în acest Consiliu condus de președintele american Donald Trump, ”taxa de intrare” fiind de un miliard de dolari.

Și alte state din UE participă ca observator la reuniune, dar doar la nivel de miniștri de Externe sau consilieri. România e singura reprezentată la nivel de președinte.

Cum argumentează Nicușor Dan participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace

Președintele Nicușor Dan a justificat participarea prin faptul că „este în interesul României”.

„Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum să le spunem, dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administraţiei americane. Cred că prezenţa României, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, odată pentru totdeauna, şi diplomatic şi faţă de cetăţeni care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite”, a explicat Nicușor Dan, pentru Radio România Actualități.

Tags:
