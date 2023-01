Virgil Popescu a cerut schimbarea din funcție a șefului CE Oltenia, precum și a responsabililor de achiziții publice și de protecția muncii

UPDATE: Virgil Popescu a cerut oficial schimbarea lui Daniel Burlan din funcția de președinte al Complexului Energetic Oltenia, urmare a raportului Corpului de control privind accidentul mortal de la Cariera Jilț. Ministrul a mai cerut demisia lui Marius Negru, un alt membru al directoratului CE Oltenia.

„Vom continua extinderea controlului privind toate achizițiile de la complex care se duc spre carierele de cărbune. Am solicitat schimbarea directorului responsabil de achiziții precum și celor care au întocmit acele caiete de sarcini. Am solicitat eliberarea celor responsabili de reabilitarea drumurilor de acces în carieră. Este clar că activitatea de protecție a muncii a existat poate doar formal. Am solicitat prin raport eliberarea din funcție a coordonatorului de protecția muncii”, a declarat ministrul Energiei, potrivit G4Media.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, urmează să ceară, luni, schimbarea lui Daniel Burlan de la șefia Complexului Energetic Oltenia, după accidentul de muncă de la Cariera Jilț, în care au murit trei muncitori. Popescu ar urma să solicite și un control pe toate achizițiile făcute de Burlan, informează , care citează surse liberale.

PSD îi cere demisia lui Popescu după accidentul de la Cariera Jilț

Cosmin Mihai Popescu, prim-vicepreședinte al PSD Gorj și liderul Consiliului Județean Gorj, din funcția de ministru.

„Politețurile și respectul nu își mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre și târăște prin mocirlă durerea salariaților și a familiilor celor decedați, din 2019 încoace, din CE Oltenia. (…) În schimb, ei, în frunte cu Virgil Popescu, ce fac? Aruncă vina pentru incompetența lor, tot la PSD. Acest ministru inuman a găsit «acarul Păun», a găsit «vinovații» pentru tragediile de la companie. De ce? Doar pentru că a găsit înlocuitori. (…)

Virgil Popescu trebuie să își dea demisia. Și nu, nu mă aștept că o să o facă”, a susținut Cosmin Mihai Popescu, duminică.

la adresa ministrului au venit și din partea deputatul PSD Marian Mina: „Câtorva capete înfierbântate de la PNL au început să le sară batistele pe nas de furie, pe motiv de rotativă. Mai uşor cu nervii, colegi de la PNL, că aveţi jumătate dintre miniştrii voştri cu probleme! Până să daţi ultimatumuri cu rotativa, nu vreţi să ne spuneţi ce faceţi cu Bode plagiatorul, cu Predoiu «surse neoficiale» şi cu Popescu, combinatorul din Energie?! Linişte totală”.

Muncitorii de la Cariera Jilț protestează și cer demisii

Luni dimineață, muncitorii de la Cariera Jilț , cerând demisia conducerii CE Oltenia și a ministrului Popescu.

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, a declarat, pentru B1 TV, că oamenii sunt revoltați deoarece ministrul Energiei și conducerea CEO au dat de înțeles că muncitorii decedați sunt de vină, deoarece au acceptat să fie transportați cu acele tanchete vechi de 30 – 40 de ani, de parcă ar fi avut o alternativă: „Imediat după accident și chiar și dimineața aceasta, oamenilor li s-au pus la dispoziție aceleași tanchete. (…) Oamenii vor ca ministrul Energiei și conducere companiei să vină și să spună clar că în bugetul companiei nu au prevăzut niciodată cheltuieli mai mari pentru mijloace de transport mai performante”.