Susținătorii lui Florin Cîțu din PNL au cerut amânarea moțiunii USR PLUS pentru două săptămâni pentru a fi verificate semnăturile

Susținătorii lui Florin Cîțu din PNL au cerut Birourilor Permanente ale Parlamentului să acorde termen de două săptămâni pentru verificarea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR. Adresa a fost depusă de Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL și un susținător al lui Cîțu în cursa pentru șefia partidului.

Echipa lui Cîțu cere amânarea moțiunii USR PLUS

„În urma lecturării listelor de semnături atașate de inițiatori moțiunii de cenzură se observă următoarele aspecte de neregularitate:

Mai multe semnături nu sunt prezentate în original, ci fotocopiate / scanate neîndeplinind cerința de semnătură olografă în original în dreptul numelui – prenumelui initiatorului (cel putin 12 semnături scanate, de ex. semnăturile de la pozitiile 60, 62 și 72)

Unele semnături sunt redate cu ștersături ori corecturi efectuate direct pe text, prin suprapunerea unor linii corectoare (ex. pozitiile 43 si 44);

Există indicii temeinice că mai multe semnături ale unor senatori si deputati inițiatori ai moțiunii de cenzură nu corespund cu semnăturile acelorași parlamentari din listele de semnături pentru prezenta acestora la ședințele de plen ale fiecărei camere/la ședințele comisiilor. Este vorba de semnături total diferite de cele folosite de aceiași parlamentari în listele de prezență, ceea ce pune sub semnul întrebării veridicitatea și realitatea acestor semnături și implicit numărul obligatoriu de semnături cerut de Constituție pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Din informatiile publice, unii parlamentari semnatari ai moțiunii nu se aflau în țară pentru a putea semna moțiunea de cenzură personal, în original.

În considerarea aspectelor procedurale sesizate mai sus și neconforme cu Constitutia si cu prevederile regulamentare pentru exercitarea unei moțiuni de cenzură, solicităm Birourilor permanente reunite acordarea unui termen de 2 săptămâni pentru verificarea îndeplinirii conditiilor ad validitatem ale moțiunii de cenzura depuse de senatori si deputati USR si AUR. Solicităm ca verificarea numărului minim necesar de semnături, precum si a autenticității semnăturilor inițiatorilor prin metoda comparării semnăturilor inițiatorilor din lista de semnaturi anexata motiunii de cenzură cu semnătura acelorasi parlamentari de pe alte înscrisuri precum lista de prezenta la sedintele de plen/ plen reunit/ comisii”, se mai arată în documentul citat de HotNews.

USR PLUS și AUR au depus o moțiune de cenzură, dar calendarul moțiunii nu a fost adoptat, în ciuda reunirii de două ori a Birourilor permanente, deoarece nu s-a întrunit cvorumul. Au lipsit fix liderii PNL și PSD, fapt ce i-a determinat pe cei de la USR PLUS să remarce că „pare că USL revine în forță”. O nouă reuniune a Birourilor are loc luni.

Între timp, mai mulți lideri, tot de la PSD și PNL, au pus la îndoială semnăturile de pe moțiune. Printre ei, Rareș Bogdan, Florin Român, Alina Gorghiu și Marce Ciolacu.

Tot luni, Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a răspuns acuzațiilor privind semnăturile false de pe moțiune: „De un an și jumătate, în Parlament se votează prin telefon. S-au votat legi importante cu un apel telefonic și un răspuns de la ceălalt capăt al firului. Se votează electronic, pe tabletă, niște tablete în spatele cărora niciodată nu știm exact cine e. (…) Doar semnatarul poate contesta autenticitatea semnăturii, or niciun parlamentar din cei care au semnat moțiunea nu a făcut-o. E o perdea de fum prin care Florin Cîtu încearcă să se mai agațe cu disperare câteva zile de scaunul de la Palatul Victoria”.

Totodată, Moșteanu a acuzat presiunile făcute de Cîțu asupra parlamentarilor USR PLUS: „Parlamentarii sunt sunați să-și retragă semnăturile, sunt sunați de membri ai echipei Cîțu să-și retragă semnăturile”.

În paralel, liderii PSD au avut mai multe mesaje contradictorii. Inițial, Marcel Ciolacu a anunțat să parlamentarii social-democrați vor vota moțiunea USR PLUS, apoi s-a răzgândit.