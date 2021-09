Ionuț Moșteanu, despre mesajul lui Klaus Iohannis: Activism PNL / Parlamentarii USR PLUS sunt sunați de membri ai echipei Cîțu să-și retragă semnăturile de pe moțiune (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a catalogat drept „activism PNL” ieșirea dură a președintelui Klaus Iohannis de sâmbătă împotriva USR PLUS. Acesta a mai susținut că oameni din echipa premierului Florin Cîțu tot sună parlamentarii USR PLUS să-și retragă semnăturile de pe moțiunea de cenzură. Luni, la 12.30, Cîțu a fost convocat la Cotroceni pentru discuții cu președintele Iohannis.

Ionuț Moșteanu, replici pentru Iohannis și Cîțu

Iohannis a acuzat USR PLUS că „s-a discreditat iremediabil în fața românilor” prin colaborarea cu AUR pentru depunerea moțiunii de cenzură și i-a cerut „să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului”.

„Sper ca în urma acestei întâlniri (de azi – n.r.), președintele Iohannis să-i ceară lui Cîțu să facă un pas în spate. Din punctul meu de vedere, mesajele alea au… cum să spun… au fost de activism PNL”, a declarat Moșteanu.

El a mai afirmat că „nu de mesaje publice era nevoie” de la președintele Iohannis, ci de „exercitarea activă a rolului de mediator dat de Constituție”.

Acesta a acuzat apoi presiunile făcute de Cîțu asupra parlamentarilor USR PLUS: „Parlamentarii sunt sunați să-și retragă semnăturile, sunt sunați de membri ai echipei Cîțu să-și retragă semnăturile”.