Ionuț Moșteanu (USR PLUS): Marcel Ciolacu a spus că parlamentarii PSD vor susține moțiunea. Apoi ceva s-a întâmplat – a primit ordin și a pus PSD la remorca lui Florin Cîțu. Să demonstreze că nu are comandă dublă! (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, l-a invitat din nou pe Marcel Ciolacu, președintele PSD, să nu mai blocheze moțiunea de cenzură a USR PLUS dacă vrea să demonstreze că nu are comandă dublă. Până atunci, însă, e evident, consideră Moșteanu, că Ciolacu îi ține spatele lui Cîțu, împiedicând întrunirea cvorumului la ședința Birourilor permanente la care trebuie stabilit calendarul de vot al moțiunii. Moșteanu a mai remarcat faptul că joi Ciolacu a spus că parlamentarii PSD votează moțiunea USR PLUS. Apoi, brusc, s-a răzgândit.

Marcel Ciolacu a pus PSD la remorca lui Cîțu, susține Moșteanu

„Ce se întâmplă e fără precedent, ca o majoitate să blocheze dreptul constituțional al unei minorități de a depune o moțiune de cenzură. Joi, Ciolacu a spus că parlamentarii PSD vor susține moțiunea USR PLUS. Apoi ceva s-a întâmplat. De vineri încolo, Ciolacu a primit ordin și a pus PSD la remorca dlui Cîțu. De trei zile îi ține spatele în Biroul permanent, neîntrunit cvorumul. Daca vrea să demonstreze că nu are comandă dublă, să le dea voie celor 8 PSD-ști să vină la ședință”, a declarat Ionuț Moșteanu.

După demiterea și a lui Stelian Ion și adoptarea pe repede-înainte a PNDL 3, USR PLUS, cu ajutorul AUR, a depus o moțiune de cenzură. Calendarul moțiunii nu a fost adoptat, în ciuda întrunirii de două ori a Birourilor permanente, deoarece nu s-a întrunit cvorumul. Au lipsit fix liderii PNL și PSD, fapt ce i-a determinat pe cei de la USR PLUS să remarce că „pare că USL revine în forță”. O nouă reuniune a Birourilor are loc luni, de la ora 12.00. Între timp apar acuzații că unele semnături sunt false. Acuzațiile vin tot de la lideri PSD și PNL.

Duminică, Moșteanu i-a transmis lui Ciolacu: „Exista o cale simplă, domnule Ciolacu, să infirmați blatul (cu Florin Cîțu): terminați cu tergiversările și perdelele de fum, absențe în biroul permanent, moțiunea mea/a ta, semnăturile nu-s scrise cu pixul care trebuie, etc. Aduceți cei 157 de parlamentari la vot și dovediți că n-aveți sfori și comanda dublă cum se spune!”.

Reacția liderului PSD a fost una dură: „Mă secăturilor, păi voi faceţi un şantaj extraordinar! S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că aţi pus labele pe Justiţie, şi acum sunteţi supăraţi. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”.