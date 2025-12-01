Suveraniștii au uitat de patriotism. Au huiduit pe imnul național (VIDEO)

Suveraniștii, aduși, ori de Simion, ori de Georgescu la Alba Iulia, au uitat de patriotismul cu care se laudă peste tot. Au huiduit în timpul imnului național.
Scandalul a început din momentul în care Ilie Bolojan a apărut în raza vizuașlă a suveraniștilor adunați la parada de la Alba Iulia. Oamenii l-au huiduit pe șeful guvernului și i-au cerut demisia.
Când Garda de Onoare i-a prezentat onorul, premierul a fost fluierat și mai puternic.
Însă nu s-au oprit nici în timpul intonării imnului național. Patrioții de ocazie au conisderat că e mai important să asculte ordinele date de Simion sau Georgescu, sau cine i-o mai fi adus la Alba Iulia, decât să respecte imnul național.
Scandările mulțimii au fost acoperite de fanfară, dar chiar și în momentul intonării imnului național s-au auzit fluierături și huiduieli.
Suveraniștii lui Simion și Georgescu au reușit, de altfel, să transforme Ziua Națională într-un circ. Cei doi și-au organizat marșuri separate și au făcut tot posibilul să nu se întâlnească.
În plus, unii dintre susținătorii lui Călin Georgescu au forţat intrarea în Catedrala Încoronării și s-au îmbrâncit cu jandarmii. De asemenea, un bărbat a fost bruscat de simpatizanții lui Georgescu.
Prin zonele prin care a trecut Călin Georgescu s-au format inclusiv busculade. În momentul în care Georgescu se urca într-o mașină, un protestatar a strigat mai multe lozinci și apoi a fost agresat de către susținătorii lui Georgescu.
Bărbatul agresat a afirmat că a depus o plângere inclusiv la Poliție.