Suveraniștii se întâlnesc să pună la punct suspendarea lui Nicușor Dan. Ce calcule fac cei din opoziție

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea iniţierii suspendării preşedintelui Nicuşor Dan.

De câte semnături au nevoie suveraniștii

Pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor. Însă, suveraniștii stau destul de prost la acest capitol. Puterea are în acest moment 309 parlamentari, în timp ce opoziția doar 154. În plus, șefa POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că cei din partidul ei nu vor semna documentul care să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Mâine vom reuni toţi parlamentarii suveranişti la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, aşa cum am văzut astăzi o declaraţie, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă.”, a spus Ștefăniță Avrămescu.

Suspendarea lui Nicușor Dan, ideea grupului PACE-Întâi România

Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat, duminică, că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului șefului statului privind organizarea unui .

În cerere se arată că, prin acţiunile sale, şeful statului acţionează în afara cadrului constituţional, afectând funcţionarea normală a instituţiilor statului.

„Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat.

Având în vedere gravitatea faptelor şi consecinţele lor asupra statului de drept şi funcţionării instituţiilor publice, solicităm suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituţia României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoştinţa Preşedintelui şi să fie organizat referendum conform prevederilor legale.”, se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia.

Peia a precizat că semnăturile de susținere necesare, o treime din numărul parlamentarilor, urmează să fie strânse începând de luni, iar cererea va fi depusă oficial miercuri.

Cum poate fi dusă la capăt suspendarea lui Nicușor Dan

Procedura de suspendare a președintelui este una complicată, care necesită o majoritate în Parlament pe care Opoziția nu o are în prezent, în contextul majorității largi a coaliției PNL, PSD, USR, UDMR și minorități.

Potrivit Constituției, propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă preşedintelui.

Ulterior, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.

În final, dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea .