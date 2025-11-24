Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a susținut că oamenii care dau cu adevărat speranțe de schimbare a României nu au curaj, premierul Ilie Bolojan e singur, PSD pune numai bețe în roate, iar președintele Nicușor Dan n-are nicio soluție și se poartă cu mănuși cu PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici nu vede șanse de schimbare: Zona în care ar fi speranțe nu are curaj

„Nicușor Dan a fost soluția de avarie. Nimeni nu l-a mandatat imaginându-și minuni, drept care nici nu le face. Are atitudini publice… pe unele nu le înțeleg. E prea calm, după părerea mea, și prea rezervat, iar purtatul ăsta cu mănuși cu PSD-ul nu-i folosește la nimic, știe foarte bine, cred, și el. Nu-i mare brânză să-ți dai seama că PSD folosește fiecare chichiță să-și bată joc de efortul celor care vor schimbarea. E foarte complicat… El nici nu cred că are acum o soluție eficientă, nu cred. (…)

Bolojan a fost strâns cu ușa de agențiile de rating (să crească taxele), că exista pericolul ăla (să nu mai fim atractivi pentru investitori și să nu mai primim împrumuturi). Nu are parteneri, . Deocamdată, mi se pare că în zona aia în care ar fi speranțe de schimbare nu e curaj. (..)

Un guvern slab care are instituții slabe = catastrofă! Alegeți dvs, în afară de Centrala Nucleară de la Cernavodă, o instituție de stat cu conținut, serioasă, profesionistă!”, a declarat Mihai Tatulici, pentru B1 TV.