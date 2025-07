Război în Ucraina. Rusia a bombardat un centru comercial din regiunea Donețk. Doi oameni au fost omorâți

Doi oameni au fost omorâți, iar numeroși alții au fost răniți într-un rusesc asupra unui centru comercial dintr-un oraș din regiunea Donețk. Peste 50 de magazine şi 300 de apartamente au fost avariate.

Bombardamentul a fost lansat de miercuri seara asupra unui centru comercial şi a unei pieţe din oraşul Dobropillia, din regiunea Doneţk, în estul , relatează BBC. În urma bombardamentului, conform primelor informații, au murit cel puțin două persoane și au fost rănite alte 27.

În bombardament au fost distruse sau avariate 50 de magazine, 300 de apartamente şi opt maşini, a declarat guvernatorul regional Vadim Filaşkin într-o postare pe rețeaua Telegram. El a spus că bomba a fost aruncată la ora locală 17:20, când zona era aglomerată de oameni care făceau cumpărături.

„Ruşii au vizat din nou în mod deliberat o zonă în care se află mulţi oameni – un centru comercial din centrul oraşului. (…) De data aceasta, cu o bombă aeriană de 500 kg”, a scris guvernatorul Filaşkin.

Noul bombardament asupra civililor ucraineni a fost evocat și de președintele Volodimir Zelenski, în discursul către națiune. El a calificat bombardamentul rusesc drept oribil şi a afirmat că acesta nu are „nici o logică militară”.

Russians have just sent a 500kg guided bomb into a crowded market square in Dobropillia, Donetsk region.

There are at least 2 dead, 14 wounded, with people trapped under rubble, as rescue efforts continue.

“The Russians again purposefully hit where it is always crowded around…

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre)