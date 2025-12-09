Duminică n-au fost , ci și în mai multe localități din țară. În comuna Marga, din județul Caraș-Severin, s-a derulat o adevărată telenovelă între candidați.

A renunțat la primărie pentru altă funcție, dar a fost trădat

Nicolae Beg (PSD) a fost ales la scrutinul din 2024 primar pentru a patra oară în comuna Marga. El a demisionat la începutul lui 2025 pentru a candida la funcția de primar al orașului Oțelu Roșu. Postul rămăsese vacant după ce edilul în funcție, Luca Mălăiescu, a fost ales senator PSD.

Luca Mălăiescu i-a promis lui Nicolae Beg că-l va ajuta să câștige Primăria, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Mălăiescu a trădat și l-a susținut în loc pe Grigore Goja, care a și ajuns să candideze din partea PSD. Supărat, Nicolae Beg a candidat din partea AUR.

„Aveam discuții cu Luca Mălăiescu, cu senatorul. El s-a întors, nu a mai vrut, dar eu dacă am plecat pe drum am zis că mă duc. Atunci m-a susținut AUR la Oțelu Roșu”, a explicat Beg, pentru

Numai că Grigore Goja a câștigat alegerile pentru Primăria orașului Oțelu Roșu, în fața lui Nicolae Beg. În așteptarea alegerilor de duminica trecută, Beg a revenit la Primăria Marga, în calitate de consilier al fostului său viceprimar, ajuns primar interimar.

A revenit pe post după ce a câștigat din nou alegerile

Nicolae Beg nu s-a lăsat, iar la alegerile din 7 decembrie a candidat din nou pentru Primăria Marga, de data aceasta tot din partea PSD.

Beg a explicat pentru Libertatea de ce a ales să se întoarcă la PSD-ul care l-a trădat la Oțelu Roșu: „Eu am legătură foarte bună, chiar de prietenie cu Silviu Hurduzeu (n.r. președintele al CJ și PSD Caraș-Severin), dar Silviu nu a prea fost implicat la Oțelu Roșu pentru că Luca fiind senator și-a asumat că va câștiga cu altcineva. Nu și-a dorit, deși inițial discutasem că mă va susține. El mai mult m-a lucrat decât să mă ajute. M-a ținut trei luni că mergem cu PSD, după care s-a întors și nu am mai avut timp să îmi fac campanie”.

De data aceasta, Nicolae Beg a câștigat cu 69% și și-a luat înapoi funcția inițială.

Beg spune că senatorul Mălăiescu nu s-a opus întoarcerii sale în PSD, dar „nu îi place ideea”: „E mai supărat acum că m-am întors în PSD decât că am candidat la Oțelu Roșu din partea AUR”.