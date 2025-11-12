Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre întâlnirea organizată la Cotroceni între Nicușor Dan, liderii coaliției și reprezentanții magistraților, pe tema pensiilor speciale.

Ministrul a declarat că „au existat discuții ample, însă nu am în față perspectiva unei finalități în ceea ce privește conturarea unui proiect de lege”.

Deși nu a participat personal, fiind plecat la un forum al OCDE, Radu Marinescu a fost reprezentat de o colegă, secretar de stat în . El a precizat că discuțiile au fost constructive, dar fără o concluzie clară.

De ce nu există, încă, o soluție privind pensiile speciale

Potrivit ministrului, în ciuda deschiderii pentru dialog, nu există o perspectivă concretă pentru elaborarea unui proiect de lege care să rezolve problema pensiilor .

Marinescu a subliniat, însă, importanța discuției, considerând că simpla întâlnire demonstrează „o disponibilitate de dialog între puterile statului”.

„Este adevărat, nu mă aflu în țară. Mă aflu la un forum al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și nu am participat la întâlnirea de la Cotroceni. A participat o colegă din cadrul Ministerului de Justiție, o doamnă secretar de stat, și, din informațiile pe care le am, au existat discuții ample, discuții destul de tehnice, constructive, dar nu am, în momentul de față, perspectiva unei finalități în ce privește conturarea unui proiect de lege”, a explicat ministrul.

Ce spune ministrul despre propunerile magistraților

Întrebat dacă se aștepta ca magistrații să vină cu această propunere de pensii și mai mari, Radu Marinescu a precizat:

„N-aș putea nici să confirm, nici să infirm această pretenție, pentru că nu am fost acolo. Mă așteptam, cu siguranță, ca fiecare parte să își prezinte punctele de vedere, mă așteptam să fie un dialog, mă așteptam să fie mai multe variante de abordare a acestei chestiuni care a stârnit atâta interes, inclusiv în opinia publică. Dar nu am, în momentul de față, perspectiva unei finalități de convergență în aceste discuții”.

Este nevoie de alte întâlniri pentru un consens pe tema pensiilor speciale?

Marinescu a mai spus că dialogul dintre instituții trebuie să continue pentru a se ajunge la o soluție echitabilă. El a accentuat că e necesar să se ajungă la un consens pentru obținerea fondurilor europene și respectarea programului de guvernare.

„Faptul că s-a mers, astăzi, la dialog denotă că există o disponibilitate de dialog și de comunicare între puterile statului. N-aș putea, în momentul de față, să estimez dacă va mai fi nevoie de vreo întâlnire, pentru că, repet, nu am fost de față. Accentuez și eu ce le spuse de dumneavoastră, în sensul că este foarte important să existe o soluție pentru această problemă, întrucât în joc sunt resurse financiare foarte importante pentru statul român și este, de asemenea, și o coordonată de echitate care ar conduce la un echilibru social, care este așteptat de noi toţi.

Încă o dată menţionez, nu mi se pare nepotrivit ca fiecare parte să vină cu varianta pe care o apreciază. Mi se pare necesar să ajungem la acel consens care să ne permită să obţinem fondurile europene şi să îndeplinim şi obiectivele din programul de guvernare, pentru că acest program este unul ferm, este unul asumat şi trebuie dus la îndeplinire.”, a mai adăugat ministrul Marinescu.