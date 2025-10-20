B1 Inregistrari!
Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”

Traian Avarvarei
20 oct. 2025, 13:59
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a declarat Kelemen Hunor despre înțelegerea din coaliție pe salariul minim
  2. Ce spun public PSD-iștii despre salariul minim
  3. Care e poziția USR în privința majorării (sau nu) a salariului minim

Scandal în coaliție pe tema salariului minim. Partidele nu se pot pune de acord dacă acesta să crească în 2026 sau nu. O decizie ar urma să fie luată în această săptămână, după noi discuții în coaliție, precum și cu patronatele și sindicatele.

Ce a declarat Kelemen Hunor despre înțelegerea din coaliție pe salariul minim

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că în coaliție s-a ajuns la un acord, la propunerea premierului Ilie Bolojan (PNL).

„Cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul începând de anul viitor. Aceasta a fost discuția săptămâna trecută”, a spus liderul UDMR, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă inclusiv PSD a susținut această variantă, Kelemen Hunor a răspuns: „Da, da, cu toții. Ei au zis că ar trebui, dar toată lumea înțelege că, în acest moment, pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară”.

Kelemen a mai afirmat că și UDMR susține varianta înghețării, „dar sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate”.

Ce spun public PSD-iștii despre salariul minim

Public, însă, PSD-iștii susțin varianta majorării salariului minim.

„Ultima decizie în partid era că susținem creșterea salariului minim. Susținem că trebuie să respectăm directiva Uniunii Europene. Din punct de vedere economic, politic și social, înghețarea salariului minim este o greșeală enormă.

Vom avea populație din ce în ce mai săracă, patronatele vor avea clienți din ce în ce mai puțini, iar puterea de cumpărare s-a erodat deja din cauza majorării TVA. Eu rămân convins că salariul minim trebuie să crească”, a transmis Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, pentru Digi24.

Care e poziția USR în privința majorării (sau nu) a salariului minim

Întrebat care e poziția USR, Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a răspuns: „Să nu crească salariul minim. Înghețarea e un lucru foarte bun în momentul ăsta. Dacă vrem să ajutăm cu adevărat oamenii, ar trebui redusă taxarea pe salariul minim”.

Săptămâna trecută, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că „în principiu salariul minim nu va crește”, dar subiectul e „în analiza premierului”.

Confederația patronală IMM România a avertizat deja că o „nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizată de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor”.

