Momentan, nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește salariul minim pe economie. Premierul României încă analizează acest subiect.
Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, a declarat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan nu intenționează, „în principiu”, să aprobe o majorare.
„Subiectul este în analiza premierului. În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu — subliniez, în principiu — salariul minim nu va crește. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a declarat Dogioiu.
Întrebată despre discuțiile din Coaliție, cu privire la creșterea salariului minim, purtătoarea de cuvânt a adăugat că „nu știe” și că „ce se întâmplă în Coaliție, se întâmplă în Coaliție”.
Declarațiile vin în contextul în care mediul de afaceri face presiuni asupra Guvernului să înghețe salariul minim.
Președintele Consiliului Economic și Social (CES), Sterică Fudulea, a explicat la Antena 3 CNN că o eventuală majorare ar pune presiune pe firmele deja afectate de creșterea taxelor și a costurilor.
„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a avertizat Fudulea.
Potrivit Antena 3 CNN, există două scenarii principale privind salariul minim pe economie:
Social-democrații susțin creșterea, argumentând că aceasta ar aduce venituri suplimentare la bugetul de stat prin contribuțiile angajaților.
În prezent, aproximativ 1,8 milioane de români încasează salariul minim pe economie, majoritatea din mediul privat.
Patronatele se tem că o nouă creștere ar afecta competitivitatea companiilor mici, mai ales dacă va fi eliminată scutirea de taxe pentru 300 de lei.
Totuși, România este obligată să respecte formula europeană privind salariul minim, iar sindicatele cer o majorare consistentă.