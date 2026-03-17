Tensiuni în Parlament, marți, în timpul dezbaterilor pe bugetul Ministerului Mediului. Ministrul Diana Buzoianu a avut un schimb aprins de replici cu senatorul Paul Gheorghe, în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe.

Discuția a degenerat rapid, după ce senatorul a lansat un atac direct la adresa ministrului, iar răspunsul acesteia a provocat reacții în sală.

Tensiuni în Parlament. Cum a început conflictul din comisie

Totul a pornit în momentul în care senatorul Paul Gheorghe a cerut cuvântul și a criticat-o dur pe ministrul Mediului, susținând că așteaptă de luni de zile să îi expună punctul de vedere.

„Dna ministru Diana Anda Buzoianu, știți de când vă aștept? De când aștept să fiu lângă dvs să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, a declarat acesta în plenul comisiei.

Cine a intervenit în apărarea ministrului

În timpul schimbului de replici, Maria Horga, președinta comisiei de buget din Senat, a intervenit pentru a calma situația.

„Dle senator, nu luați modelul dlui ”, a spus aceasta, făcând referire la Adrian Câciu și la ieșirile sale tensionate din aceeași zi.

Cu toate acestea, senatorul și-a continuat discursul pe un ton ridicat.

Tensiuni în Parlament. Ce acuzații a adus senatorul

Paul Gheorghe a criticat bugetul , pe care îl consideră insuficient și slab fundamentat.

„Lăsați-mă să vorbesc. Acest buget este foarte prost fundamentat și argumentat, vorbim de sistemul de management integral al deșeurilor, vorbim de 400 de gunoi neconforme și stațiile de tratare a apei care sunt fie vechi fie nu există, despre ce vorbim? Lucrurile esențiale pentru români nu le-ați prevăzut în buget. Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți!”, a strigat senatorul, potrivit Știripesurse.

Ce apel a făcut conducerea comisiei

Maria Horga a încercat din nou să tempereze situația, făcând apel la respect și decență în dialogul parlamentar:

„Dle senator, credeți că electoratul dvs vă va respecta mai mult pentru că nu o respectați pe dna ministru? Trebuie să respectați o femeie, eu vă rog în calitate de colegă senator a dvs. Vă rog să vă comportați ca un bărbat adevărat și ca un gentleman”.

În ciuda apelului, schimbul de replici a continuat pentru scurt timp pe un ton ridicat.

Cum a reacționat Diana Buzoianu

În contextul în care tonul discuției a escaladat, ministrul Mediului a oferit o replică fermă, care a stârnit reacții în sală.

„Să știți că aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor. Dacă mă aștepți din decembrie…dle parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția (râsete în sală și aplauze), adică serios acum”, a spus Buzoianu.

Replica sa a fost întâmpinată cu râsete și aplauze din partea celor prezenți.