Eugen Teodorovici, fost ministru PSD devenit candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că se retrage din cursa electorală și-l va susține pe Daniel Băluță, actualul primar de la Sectorul 4 și candidatul PSD.

Teodorovici a anunțat că-l susține pe Băluță la Primăria Capitalei

„Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci este doar pentru cetățenii. De asta, astăzi, prezența mea asta aici, motivul pentru care sunt aici, este acela de a mă alătura cu tot sufletul și toată experiența mea alături de Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu, de-atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vis-a-vis de, să zic așa, proiecte în trecut, banii pentru acestea și vreau să aduc alături de omul care are experiența, să zic, la nivel local, la firul ierbii, discuția, proiectele pentru oameni, experiența de a face lucrurile se întâmple, cu experiența mea la nivel național”, a declarat fostul candidat.

Teodorovici: „Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București”

„Eu am să rămân independent, am văzut că sistemul încearcă să mă pună cu minus în sondaje, nu știu, noroc că mai sunt doar două zile de campanie. Astăzi se va încheia un protocol, prin care toate măsurile pe care eu le-am propus să fie cuprinse în programul lui Daniel. Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București, pentru că am văzut cum unii se plâng de lipsa banilor în București. Daniel, mult succes și ai tot sprijinul meu!”, a mai spus Eugen Teodorovici, potrivit .