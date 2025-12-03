B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 11:09
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține
Eugen Teodorovici, fost lider în PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Eugen Teodorovici, fost ministru PSD devenit candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că se retrage din cursa electorală și-l va susține pe Daniel Băluță, actualul primar de la Sectorul 4 și candidatul PSD.

Teodorovici a anunțat că-l susține pe Băluță la Primăria Capitalei

„Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci este doar pentru cetățenii. De asta, astăzi, prezența mea asta aici, motivul pentru care sunt aici, este acela de a mă alătura cu tot sufletul și toată experiența mea alături de Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu, de-atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vis-a-vis de, să zic așa, proiecte în trecut, banii pentru acestea și vreau să aduc alături de omul care are experiența, să zic, la nivel local, la firul ierbii, discuția, proiectele pentru oameni, experiența de a face lucrurile se întâmple, cu experiența mea la nivel național”, a declarat fostul candidat.

Teodorovici: „Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București”

„Eu am să rămân independent, am văzut că sistemul încearcă să mă pună cu minus în sondaje, nu știu, noroc că mai sunt doar două zile de campanie. Astăzi se va încheia un protocol, prin care toate măsurile pe care eu le-am propus să fie cuprinse în programul lui Daniel. Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București, pentru că am văzut cum unii se plâng de lipsa banilor în București. Daniel, mult succes și ai tot sprijinul meu!”, a mai spus Eugen Teodorovici, potrivit ȘtiripeSurse.

Tags:
Citește și...
llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
Politică
llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
Politică
Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Politică
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Politică
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Politică
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Politică
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Politică
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
Politică
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
10:57 - Gabi Tamaș și Serghei Mizil, șpriț de iarnă împreună cu fanii: „El e combatant ca mine”
10:33 - Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
10:26 - Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
09:57 - Vremea în România, 3 decembrie 2025: o zi de iarnă blândă, dar cu nuanțe variate
09:46 - Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
09:43 - „Ești turc, nu înțelegi?”. Femeie cu cancer terminal, lăsată de medici fără sprijinul soțului, în ultimele zile de viață. Ce despăgubiri va primi bărbatul
09:04 - Donald Trump a ațipit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului (VIDEO)
09:03 - Avertismentul lui Elon Musk: Inteligența artificială poate deveni periculoasă fără ghidare corectă
08:40 - Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)
08:23 - Calendar ortodox, 3 decembrie 2025: Sfântul Cuvios Gheorghe, reformatorul român! Ce sărbătorim azi și de ce e Prorocul Sofonie crucial pentru credință