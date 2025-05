Theodor Stolojan a explicat cum ar arăta România condusă de George Simion, cu propriul lui Guvern: „Sper că oamenii au suficientă rațiune ca să înțeleagă pericolul pentru România a unei asemenea guvernări” (VIDEO)

Fostul premier a descris în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, cum ar arăta România condusă de , cu propriul guvern ales.

Stolojan a discutat despre pericolele unei posibile administrații conduse de George Simion, subliniind că oamenii trebuie să înțeleagă riscurile unei guvernări izolaționiste. El a menționat exemple din trecut, aducând în discuție cum manipularea votului poate duce la alegeri nefericite, similar cu ceea ce s-a întâmplat în Germania, în 1933. Stolojan a criticat ideile promovate de Simion, inclusiv planul de a răscumpăra acțiunile de la Petrom, argumentând că experiența arată diferențele între gestionarea statului și a companiilor private.

„Iată ce ne propune domnul Simion”

Pe scurt, el avertizează că românii trebuie să fie atenți la direcțiile populiste și la promisiunile nefondate.

„Păi vreau să vă dau un exemplu, ce scrie în programul electoral al partidului AUR și în ceea ce susține domnul Simion? Dânsul spune cu subiect și predicat că dorește ca statul român să răscumpere acțiunile de la Petrom, de o manieră în care statul român să aibă controlul total pe ceea ce face Petrom în România.

Hai să ne reamintim, care e diferența între Petrom cu capital majoritar privat și Romgaz cu capital majoritar de stat. Petromul și-a propus în 2019 să facă centrala de gaze de energie electrică pe gaz natural de la Brazi. A făcut-o în 2022, a început să livreze energie electrică în sistem.

Romgaz, cu capital majoritar de stat, și-a propus în 2016 să facă centrala de energie electrică pe gaz natural de la Iernut, cu termen de dare în funcțiune 2019. Știți în ce an suntem acum? În 2025, în mai, și încă nu dă niciun kw/oră în sistem, centrala de la Iernut. Asta e diferența între o societate comercială cu capital de stat și o societate comercială cu capital privat, și vă pot da multe alte exemple. Deci, iată ce ne propune domnul Simion”, a explicat fostul prim-ministru.

„A spune că asta a fost doar o păcăleală, un marketing politic, mi se pare incalificabil pentru un om politic”

Theodor Stolojan a discutat și despre promisiunea lui Simion și AUR, pentru tineri și pentru românii din diaspora, că le vor da case la 1 leu, dacă revin în țară.

“Aia este o mârșăvie ce-a făcut. A venit și a declarat că a fost o simplă operațiune de marketing politic. Din acest moment, dânsul e discreditat total.

Amintiți-vă de acei oameni care stăteau la rând să completeze nu știu ce formulare, în speranța că acest individ, că nu pot să-i spun altfel, le-a promis case cu 35.000 EUR. Deci, a veni acum și a spune că asta a fost doar o păcăleală, un marketing politic, mi se pare incalificabil pentru un om politic”, a mai menționat fostul premier.

„Poporul nu are întotdeauna chiar dreptate. Poporul uneori poate fi manipulat foarte ușor”

Chestionat ce se va întâmpla, dacă România va alege calea izolaționistă, Stolojan a spus:

“Eu sper că oamenii au suficientă rațiune ca să înțeleagă pericolul pentru România a unei asemenea guvernări. Sigur că putem pune răul în față, ce se întâmplă dacă, într-adevăr, ajungem cu Simion președinte și un guvern cu obiectivele pe care le-a stabilit domnul Georgescu, cu benzina de 1 leu și alte fantasmagorii dintre acestea. Eu sper că oamenii vor urmări și vor vedea imediat ce se întâmplă și nu va accepta sub nicio formă societatea românească ca România să devieze, cumva, de la parcursul european, de la alianțele în care suntem.

Nu cred că ajungem într-un asemenea hal, deși, știți, suntem obișnuiți să spunem poporul are întotdeauna dreptate. Poporul când votează, asta e vocea poporului. Să ne reamintim că și în Germania, în 1933, vocea poporului, poporul are întotdeauna dreptate, l-a adus pe Hitler la putere. Deci poporul nu are întotdeauna chiar dreptate. Poporul uneori poate fi manipulat foarte ușor și avem o dovadă ce s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidențiale, când a fost o manipulare grosolană în epoca digitală în care noi ne aflăm acum”.