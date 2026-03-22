Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP și , a anunțat că a participat la evenimentul dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA, organizat de Partidul Republican la Mar-a-Lago. Gazda evenimentului a fost chiar președintele american Donald Trump.

Tomac a ținut să laude comunitatea de români din Statele Unite, punctând că și organizatorii evenimentului au adresat mulțumiri acesteia. Liderul PMP a mai susținut că, în ciuda provocărilor actuale, întărirea legăturii dintre Europa și SUA este o necesitate strategică, nu o opțiune.

„Mă bucur că am participat la evenimentul dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii, în cadrul Galei „Lincoln Day”, organizată de Partidul Republican la Mar-a-Lago.

Gazda evenimentului a fost Președintele Donald Trump, iar printre cele mai numeroase delegații prezente s-a numărat cea a comunității românești din SUA. Le mulțumesc prietenilor din Romanian Republicans GOP Club pentru invitație și pentru activitatea lor constantă în sprijinul relației dintre România și Statele Unite.🇷🇴🇺🇸

Avem în SUA o comunitate de peste un milion de români-americani, profesioniști care au obținut rezultate remarcabile și pe care este o onoare să îi întâlnesc de fiecare dată. De altfel, organizatorii evenimentului de la Mar-a-Lago au mulțumit public românilor-americani pentru contribuția lor la promovarea acestui jubileu istoric.

Indiferent de provocările actuale, sunt convins că întărirea zilnică a legăturii dintre Europa și SUA este o necesitate strategică, nu o opțiune. Aceasta rămâne singura alianță capabilă să garanteze stabilitatea în fața tuturor amenințărilor”, a transmis Eugen Tomac, într-o postare pe Facebook.