Tomac (PMP), despre așa-zisa reformă a pensiilor speciale: Haos. Toate deciziile Guvernului PSD-PNL au fost catastrofale. Sunt sceptic în ce privește flexibilitatea Comisiei. Vom pierde miliarde din PNRR (VIDEO)

Legea pensiilor speciale, adoptată de Parlament, ar încălca recomandarea Comisiei Europene prin faptul că PNL-iștii au introdus amendamentul referitor la perioada de grație de cinci ani acordată magistraților care îndeplinesc condiția de vechime. Decizia ministrului Justiției, Alina Gorghiu, și a altor liberali, a venit în contextul valului de pensionări din magistratură.

Însă liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, e sceptic că funcționarii Comisiei Europene vor accepta tot felul de scuze. Astfel, România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR pentru că PSD și PNL n-au fost în stare până acum să discute cu magistrații și să ajungă la un numitor comun în ce privește reforma pensiilor speciale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan.

Tomac, despre așa-zisa reformă a pensiilor speciale făcută de PSD și PNL

„Toată această situație poate fi caracteriată într-un singur cuvânt: haos. Acest guvern și această coaliție n-au fost în stare timp de un an să organizeze dezbateri cu privire la această lege și acum, sub presiunea timpului, pe ultima sută de metri, aruncă la coș pur și simplu o reformă pe care trebuiau s-o realizeze pentru care au avut timp un an să se consulte cu magistrații. cu toate categoriile vizate.

Faptul că au luat pe ultima sută de metri această decizie care, evident, trezește nemulțumiri justificate la Bruxelles arată cât de lipsiți de responsabilitate sunt. Aici jucăm destinul României. Faptul că printr-un amendament introdus pe ultima sută de metri riscă să blocheze întregul mecanism arată cât de lipsiți de viziune și responsabilitate sunt. Astfel de lucruri nu se fac punându-i pe unii în fața faptului împlinit.

Guvernul n-a fost în stare să ia decizii. Au făcut doar sub presiunea timpului și toate deciziile s-au dovedit a fi castrofale. De aceea banii din PNRR. 6 miliarde de euro. stau la BNR și nu pot fi folosiți că nu ne-am îndeplinit angajementele pe care statul român și le-a asumat”, a declarat Eugen Tomac.

Tomac: Funcționarii din Comisie nu vor fi flexibili în ce privește angajamentele asumate de România

„Eu știu cum gândesc cei din Comisie, nu se gândesc nici la România, nici la Italia, nici la Franța, ei sunt funcțioanri care analizează un acord. Dacă ce se prevede în acord că vom elimina pensiile speciale și nu vom mai permite cumulul pensie – salariu la stat, nimeni nu va sta să se târguiască doar pentru că cineva are

Sunt sceptic în ce privește flexibilitatea Comisiei. M-aș bucura să se găsească soluții, că vreau ca acești bani să ajungă în România. Firmele românești au nevoie de aceste miliarde de euro și avem și o gaură de 40 de miliarde în bugetul de stat, că această coaliție a croit un buget foarte prost. Deci orice resursă e binevenită”, a mai afirmat liderul PMP.