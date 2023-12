Tomac: Trebuie să avem mai multă demnitate, că celelalte state n-au intrat în Schengen cu condiții în plus. Dacă rămânem într-o zonă cu interpretări, oricând orice stat poate șantaja România, amânând aderarea la nesfârșit (VIDEO)

România va intra în Schengen pe cale aeriană și maritimă în martie 2024. Decizia a fost luată de Consiliul Uniunii Europene după mai multe săptămâni de negocieri și vine în condiţiile în care Parlamentul olandez ș pentru un vot pozitiv în privinţa Bulgariei, stat al cărui dosar este legat de cel al României.

Și totuși, deși pare un pas înainte, România este păcălită de Austria. Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, atrage atenția că Bucureștiul îndeplinește toate condițiile pentru aderarea totală și acest tratament din partea Vienei.

Tomac: România ar trebui să fie mai demnă în dosarul Schengen

„Cred că ar trebui să avem o abordare mult mai demnă, pentru că acum Austria încearcă să ne prezinte situația ca și cum ne-ar face o mare favoare pentru că nu mai blochează consolidarea UE prin intrarea noastră și a Bulgariei în Schengen. Trebuie să avem mai multă demnitate și să renunțăm la această abordare inacceptabilă, pentru că celelalte state n-au intrat cu condiții în plus în Shengen. Avem și . Și, în loc să fim păcăliți că vom intra cu aeroporturile și porturile maritime în 2024, printr-o decizie care se va oficializa abia în martie 2024, e important să rămânem în logica prundenței și să insistăm ca instituțiile europene să ne ajute pentru a aduce Austria în fața Justiției.

Mi se pare că cedăm inutil și inacceptabil pe această linie a împărțirii în două etape a procesului de intrare în Schengen”, a declarat președintele PMP în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Tomac: Îndeplinim toate criteriile pentru Schengen, la fel precum Croația, care a intrat la începutul acestui an

„Austria vrea să vină intern un mesaj că nu am intrat în Schengen și așa e. Intrarea în Schjngen înseamnă, în primul rând, liberă circulație pentru cetățeni și pentru mărfuri, de aceea insist pe pierderile economice uriașe. Sper ca Guvernul să nu intre în acest joc.

Ideea că și alte state au intrat în etape nu stă în picioare atât timp statele respective au așteptat cel mult un an – doi din clipa în care au intrat în UE, nu 16 ani ca România. De aceea cred că e riscant acest scenariu că vom intra aerian.

Dacă nu e un calendar foarte bine definit, rămânem într-o zonă cu interpretări și oricând orice stat poate șantaja România sau Bulgaria pe acest dosar, amânând aderarea la nesfârșit, în condițiile în care noi îndeplinim toate criteriile, la fel precum Croația, care a intrat la începutul acestui an fără vreo condiție în plus și fără a fi primită în etape”, a mai declarat Eugen Tomac, pentru B1 TV.