Eugen Tomac: Abordarea Austriei în relația cu România și Bulgaria, destul de neserioasă și de periculoasă. Ar fi o mare eroare să acceptăm intrarea în Schengen în două etape

Abordarea Austriei în relația cu România și Bulgaria este una destul de neserioasă și de periculoasă, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, la .

Eugen Tomac (PMP) crede că ar fi o mare eroare să acceptăm intrarea în Schengen în două etape

Eurodeputatul român a reclamat atitudinea Austriei.

„Trebuie să subliniem că există o schimbare de abordare, însă este o abordare destul de riscantă și destul de neserioasă a Austriei în relația cu România și Bulgaria, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că deși este singurul stat din UE care a rămas în această logică de blocaj în ceea ce privește intrarea noastră în Spațiul Schengen, totuși încearcă să prezinte această evoluție nouă ca pe un mare avantaj pe care ni-l face nouă. Or eu cred că trebuie să nu cădem în această capcană, pentru că am văzut cu cât festivism primul-ministru și alți lideri politici s-au grăbit să ridice în slăvi Viena, pentru o chestiune care nu schimbă cu nimic deocamdată regula jocului. Tratatele UE și Acordul Schengen sunt destul de clare și spun că atunci când îndeplinești criteriile, trebuie să fii invitat în Spațiul Schengen”, a declarat Eugen Tomac.

El a sugerat că o aderare la Schengen în două etape ar fi „inacceptabilă”.

„Abordarea Austriei este una destul de periculoasă, pentru că pe lângă faptul că pune condiții care nu se regăsesc în Tratat și Acordul Schengen, încearcă să ne împingă spre o cale inacceptabilă și anume să intrăm în două etape în spațiul de liberă circulație al UE și anume întâi cu Schengenul aerian și apoi terestru, ceea ce nu justifică sub nici o formă această abordare, în condițiile în care până și cele mai exigente state până de curând și anume Olanda nu mai au nici o obiecție nici față de România, nici față de Bulgaria (…). Ar fi o mare capcană dacă am accepta aceste condiții inventate pe lângă Tratat și doi: dacă am accepta intrarea în etape (…). Ar fi o mare eroare să acceptăm intrarea în două etape”, a mai spus Eugen Tomac la .