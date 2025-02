Traian Băsescu: Klaus Iohannis a făcut un act de lașitate. Nu trebuia să demisioneze. Iohannis a lăsat echipajul pe corabie, el a luat o șalupă și a părăsit nava în furtună (VIDEO)

Fostul președinte a criticat demisia lui Klaus , considerând-o un act de lașitate. El a subliniat că, conform Constituției, președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de către noul președinte ales, ceea ce înseamnă că Iohannis nu ar fi trebuit să demisioneze.

De asemenea, el a menționat că popularitatea președintelui poate scădea în timpul mandatului, dar acest lucru nu justifică abandonarea funcției.

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

„Klaus Iohannis a făcut un act de lașitate”

„Eu cred că am intrat într-o criză mai profundă decât înainte, pentru că, în momentul de față, avem un președinte sau vom avea un președinte interimar. Eu vreau să fie foarte clar. Nu sunt din categoria celor care dezinformau populația cu privire la mandatul președintelui.

În Constituție scrie foarte clar la articolul 83, aliniatul 2, președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de președintele nou ales. Nu este variantă aici. România nu rămâne fără președinte. Ăsta-i principiul constitutional, este mandat de 5 ani, conform punctului 1, dar nu poate fi întrerupt mandatul președintelui, dacă nu s-a prezentat următorul președinte ales cu jurământ depus.

Deci, după mine, Klaus Iohannis a făcut un act de lașitate, în condițiile în care, știu că e greu, am trecut prin momente de genul acesta către sfârșit de mandate, după 10 ani, președintele este impopular, nu mai este cum a fost la începutul mandatului, dar asta nu înseamnă că batjocoresc funcția de Președinte și umbli cu suspendări și cu toate cele. Cred că președintele Iohannis o să rămână cu această pată neagră în mandatele sale – demisia. Nu trebuia să demisioneze!”, a declarat fostul președinte al României.

„Iohannis a lăsat echipajul pe corabie și el a luat o șalupă, și a părăsit nava în furtună”

Băsescu a afirmat că demisia lui Iohannis a lăsat România fără un președinte stabil în momente dificile și a comparat situația cu un căpitan care părăsește corabia în mijlocul unei furtuni.

„Președintele popular sau impopular are un mandat dat prin vot liber și dacă i-a scăzut popularitatea, ca efect al crizelor sau al altor evenimente, nu înseamnă că părăsește corabia.

Acum, ce facem noi? Iohannis a lăsat echipajul pe corabie și el a luat o șalupă și a părăsit nava în furtună. Cam aici suntem pentru că țara asta trebuie condusă până în ultima clipă. Nu poți să spui eu mi-am luat traista și am plecat de la Cotroceni și voi faceți ce vreți.

Nu! Ai obligația să-ți faci mandatul până la sosirea noului președinte ales. Al doilea efect va fi, nu vreau să categorisesc care va fi mai important, efectul politic sau efectul economic, dar dacă o luăm pe efect politic, într-o perioadă în care disputa este de ce s-au anulat alegerile, Iohannis a dat răspunsul. Eu am plecat, n-am un răspuns. Nu știu dacă realizăm gravitatea faptului. Președintele României pleacă fără să fi dat un răspuns, după ce el a provocat dezbaterea actelor din CSAT”.

Președintele avea obligația să dea un raspuns. Care au fost elementele care au dus la anularea alegerilor? În sfârșit, problema economică nu o mai abordăm. Suntem la limită cu dobânzile, am ajuns la dobânzi de 7,95 %, deci 8 %, și asta în condițiile în care aveam președinte stabil. Vom vedea ce se întâmplă acum când nu mai avem nici președinte stabil, ci e doar un președinte interimar și în ce condiții toate astea? Eu spun, deși nu am niciun fel de simpatie pentru Iohannis și asta e cunoscut, cum nici el nu are pentru mine, dar el trebuia să vorbească, pentru că cel care a adus țara în halul ăsta nu este președintele, ci covrigarul ăsta de Buzău, care a vrut să câștige, a falsificat toate alegerile de anul trecut. Le-a falsificat prin calendar, prin tot ce vreți. A împrumutat bani să cumpere voturi și în stânga, și în dreapta, salarii, pensii și așa mai departe, și s-a trezit că toată risipa de bani n-a avut nici un efect electoral. Dimpotrivă, românii nu s-au lăsat păcăliți. Ori, pentru situația în care suntem, nu președintele trebuia să demisioneze, ci covrigarul ăsta, care a vândut poporului român găuri de la covrig, nici măcar covrigul, timp de 2 ani, în speranța că va ieși președinte”, a mai spus Băsescu.