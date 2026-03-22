Acasa » Politică » Traian Băsescu: Mark Rutte nu dă doi bani pe securitatea României

Traian Băsescu: Mark Rutte nu dă doi bani pe securitatea României

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 22:58
Traian Băsescu: Mark Rutte nu dă doi bani pe securitatea României
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Băsescu: Mult mai presantă este problema Rusiei
  2. Băsescu: Rutte este ostil României de când îl știu

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu suntem în deplină siguranță deoarece războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru ca armata lui Putin să se apropie de granițele noastre. Problema Rusiei e mult mai presantă decât cea a Orientului Mijlociu, a subliniat Băsescu.

Acesta a mai spus că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte, secretarul general al NATO, deoarece acesta nu dă doi bani pe securitatea țării noastre, ci doar face jocurile președintelui american Donald Trump. Băsescu a mai dat de înțeles că noi, europenii, nu trebuie să ne amestecăm în Orientul Mijlociu deoarece Trump nu ne-a cerut părerea înainte să declanșeze acest război.

Băsescu: Mult mai presantă este problema Rusiei

„Eu vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță și că oricând lucrurile pot evolua rău. Și, din acest motiv, cred că este corect să fim pregătiți, în primul rând, ca populație în raport cu ce se poate întâmpla. Acum toată lumea este focusată pe ce se întâmplă în Golf, în Orientul Mijlociu, dar războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru Rusia să avanseze în tentativa de a ocupa cât mai mult din Ucraina și să se apropie foarte mult de frontierele noastre.

Această perspectivă există. Pentru că efortul Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu, iar presiunea ca statele europene să se ducă să-l sprijine pe Trump și pe Netanyahu este tot mai mare, iar războiul din Ucraina este pur și simplu abandonat.

Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei ca să nu ne trezim într-o noapte cu armata lui Putin la frontieră. Deci România nu are doar problema Orientului Mijlociu, mult mai presantă este problema Rusiei”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Băsescu: Rutte este ostil României de când îl știu

Fostul președinte l-a criticat apoi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Și mă uitam în seara asta la secretarul general al NATO. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliu European. România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl știu.

Și m-am uitat și când a fost președintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump. Nu dă doi bani pe securitatea României. Vine cu sloganul: ”niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat”, dar acum ai uitat de situația din Ucraina și spui: ”hai să ne ducem toți să-l ajutăm pe domnul Trump”. Păi Trump nu ne-a întrebat când s-a apucat de războaie”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Citește și...
„Mi s-a făcut silă”. Primarul PSD din Pitești, atac la parlamentarii PSD de Argeș: „Voi sunteţi sănătoşi la cap?” (FOTO)
Politică
„Mi s-a făcut silă”. Primarul PSD din Pitești, atac la parlamentarii PSD de Argeș: „Voi sunteţi sănătoşi la cap?” (FOTO)
Nicușor Dan, discuție cu Oana Gheorghiu: „Anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale” (FOTO)
Politică
Nicușor Dan, discuție cu Oana Gheorghiu: „Anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale” (FOTO)
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, merge în SUA la invitația Melaniei Trump. La ce evenimente va participa
Politică
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, merge în SUA la invitația Melaniei Trump. La ce evenimente va participa
Petrișor Peiu (AUR): România tocmai a intrat într-o criză majoră, iar Guvernul Bolojan nu are nicio strategie
Politică
Petrișor Peiu (AUR): România tocmai a intrat într-o criză majoră, iar Guvernul Bolojan nu are nicio strategie
Tomac, invitat la un eveniment important în SUA, la Mar-a-Lago: Gazda a fost Donald Trump. Organizatorii au mulțumit public românilor-americani (FOTO)
Politică
Tomac, invitat la un eveniment important în SUA, la Mar-a-Lago: Gazda a fost Donald Trump. Organizatorii au mulțumit public românilor-americani (FOTO)
Senatoare PSD: „Mișcarea anti-avort intră la noi pe ușa din dos”
Politică
Senatoare PSD: „Mișcarea anti-avort intră la noi pe ușa din dos”
Stelian Tănase: Dacă AUR vine la putere, o să fie alungat cu pietre / Bolojan se sinucide politic / PSD-iștii fac garagațe pe la televizor, dar în coaliție au votat toate măsurile (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: Dacă AUR vine la putere, o să fie alungat cu pietre / Bolojan se sinucide politic / PSD-iștii fac garagațe pe la televizor, dar în coaliție au votat toate măsurile (VIDEO)
Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
Politică
Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
Politică
Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu
Politică
România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu
