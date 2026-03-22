Traian Băsescu: Mark Rutte nu dă doi bani pe securitatea României

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu suntem în deplină siguranță deoarece războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru ca armata lui Putin să se apropie de granițele noastre. Problema Rusiei e mult mai presantă decât cea a Orientului Mijlociu, a subliniat Băsescu.

Acesta a mai spus că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte, secretarul general al NATO, deoarece acesta nu dă doi bani pe securitatea țării noastre, ci doar face jocurile președintelui american Donald Trump. Băsescu a mai dat de înțeles că noi, europenii, nu trebuie să ne amestecăm în Orientul Mijlociu deoarece Trump nu ne-a cerut părerea înainte să declanșeze acest război.

Băsescu: Mult mai presantă este problema Rusiei

„Eu vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță și că oricând lucrurile pot evolua rău. Și, din acest motiv, cred că este corect să fim pregătiți, în primul rând, ca populație în raport cu ce se poate întâmpla. Acum toată lumea este focusată pe ce se întâmplă în Golf, în Orientul Mijlociu, dar războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru Rusia să avanseze în tentativa de a ocupa cât mai mult din Ucraina și să se apropie foarte mult de frontierele noastre.

Această perspectivă există. Pentru că efortul Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu, iar presiunea ca statele europene să se ducă să-l sprijine pe Trump și pe Netanyahu este tot mai mare, iar războiul din Ucraina este pur și simplu abandonat.

Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei ca să nu ne trezim într-o noapte cu armata lui Putin la frontieră. Deci România nu are doar problema Orientului Mijlociu, mult mai presantă este problema Rusiei”, a declarat Traian Băsescu, la

Băsescu: Rutte este ostil României de când îl știu

Fostul președinte l-a criticat apoi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Și mă uitam în seara asta la secretarul general al NATO. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliu European. România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl știu.

Și m-am uitat și când a fost președintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump. Nu dă doi bani pe securitatea României. : ”niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat”, dar acum ai uitat de situația din Ucraina și spui: ”hai să ne ducem toți să-l ajutăm pe domnul Trump”. Păi Trump nu ne-a întrebat când s-a apucat de războaie”, a mai afirmat Traian Băsescu.