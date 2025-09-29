B1 Inregistrari!
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească. Ce a declarat fostul președinte

Elena Boruz
29 sept. 2025, 08:32
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Fostul președinte Traian Băsescu a explicat că își dorește să redevină cetățean moldovean, după ce în 2017 i s-a retras cetățenia. Băsescu a explicat motivul pentru care nu a depus actele înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Fostul șef al statului a obținut cetățenia moldovenească în anul 2016, printr-un decret semnat de președintele Nicolae Timofti. Ulterior însă, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia, susținând că Băsescu a devenit cetățean moldovean prin încălcarea legii.

Ce a declarat Traian Băsescu

Fostul președinte a mărturisit că, deși deținea formularele care sunt necesare pentru a obține o astfel de cetățenie, a preferat să nu le depună, deoarece nu a vrut să insinueze că acest lucru este „un act electoral”.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a explicat Traian Băsescu, duminică seară, la Digi 24.

Încă de când i s-a retras cetățenia, Traian Băsescu a acționat în instanță, însă Curtea Supremă de Justiție a refuzat să verifice solicitare sa. CSJ  a motivat acest lucru prin faptul că această acțiune nu aparține competenței instituției, ci îi revine Judecătoriei Chișinău.

În 2016, odată cu fostul președinte, și Maria Băsescu, soția acestuia, a devenit cetățean moldovean, însă în cazul ei, Dodon nu i-a cetățenia.

Ce mesaj a transmis Băsescu, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Sâmbătă, Traian Băsescu a postat un mesaj, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acesta a transmis că are încredere că „pro-europenii vor continua să guverneze pentru țara și poporul lor”.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică, precum Republica Moldova, îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui  de la Kremlin.

Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, este mesajul complet transmis de fostul președinte.

