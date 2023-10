Un fost președinte al CCR credea că pachetul fiscal o să pice. Zegrean: Sunt unele probleme acolo care nu pot fi trecute cu vederea. Modificările vor fi atacate în procese peste ani și ani (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a vorbit despre , miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a sugerat că măsurile ar fi trebuit declarate neconstituționale.

Augustin Zegrean, pe B1 TV, despre pachetul fiscal

Întrebat despre decizia CCR pe pachetul fiscal, Augustin Zegrean a spus: „Curtea are întotdeauna dreptate, oricum soluția lor nu poate fi contestată nicăieri și acesta e un foarte bun pretext să faci ce vrei. Și eu am spus și am fost aproape sigur că va admite sesizarea pentru că sunt unele probleme acolo care nu pot fi trecute cu vederea, dar acum nu mai am ce să comentez. S-a dat așa, așa rămâne”.

„Problema este că legea asta modifică foarte multe alte legi (…). Modificările astea vor apărea pe la alte legi în care se introduc aceste modificări și oamenii care vor considera că legea este neconstituțională o să o atace la Curte peste ani și ani, că nu există o limită până când poți să ataci la Curtea. Dacă legea care ți se aplică într-un proces consideri că este neconstituțională, poți să invoci excepția de neconstituționalitate și poți obliga să ți-o soluționeze”, a adăugat Zegrean.

„Practic, la vremea când se vor judeca aceste procese va fi o altă componență a Curții (…), speranța asta putem să o avem. Până atunci, la ritmul în care se legiferează în România, nu cred că va dura prea mult nici ce au făcut acum”, a mai spus el.