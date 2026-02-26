Un nou atac PNL la adresa PSD vine din partea deputatului liberal Ionel Bogdan, liderul organizației PNL Maramureș, care susține că actuala conducere social-democrată ar proteja interesele unor grupuri privilegiate afectate de reformele promovate de Guvern.

Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe pagina sa de , în contextul disputelor tot mai intense din coaliția de guvernare.

Un nou atac PNL la adresa PSD! De ce spune Ionel Bogdan că PSD apără „rețelele și clanurile de privilegiați”

Deputatul liberal afirmă că atacurile lansate de liderii PSD la adresa premierului ar avea legătură directă cu măsurile de reformă inițiate în ultimele luni.

„Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România

PSD nu atacă reformele, PSD apără rețelele și clanurile de privilegiați pe care premierul Ilie Bolojan le-a deranjat după 20 de ani de confort și acces neîngrădit la resursele statului. Sorin Grindeanu știe foarte bine asta și exact de aceea continuă seria atacurilor la premierul Ilie Bolojan.”, a scris Ionel Bogdan.

Un nou atac PNL la adresa PSD! Ce acuzații aduce Ionel Bogdan privind guvernarea

Ionel Bogdan susține că social-democrații ar fi blocat în mod intenționat mai multe proiecte importante ale Executivului, invocând motive electorale.

„Timp de 8 luni, Grindeanu a sabotat deliberat guvernarea, blocând reforme esențiale pentru România doar din panică electorală. A vrut să oprească scurgerea voturilor PSD spre , dar a reușit doar să decredibilizeze masiv propriul partid, fapt confirmat și de pesediști cu state vechi în partid.”, a mai adăugat deputatul PNL.

Ce avertismente ar fi ignorat liderii social-democrați

Deputatul liberal mai afirmă că inclusiv experți și analiști economici ar fi atras atenția asupra riscurilor generate de conflictele politice interne.

„Specialiști, jurnaliști, chiar și agenții de rating au avertizat PSD că jocul duplicitar pune în pericol stabilitatea țării.

Grindeanu, Ciolacu, Câciu, Budăi, pe scurt noul PSD, au ignorat aceste semnale, pentru că sunt disperați să își conserve privilegiile.”, a mai menționat Ionel Bogdan.

De ce susține Ionel Bogdan că Sorin Grindeanu ar viza funcția de premier

În finalul mesajului, liderul PNL Maramureș afirmă că atacurile la adresa actualului prim-ministru ar avea și o miză politică personală.

„Grindeanu vrea schimbarea premierului pentru că știe că nu mai are timp să ajunga premier din partea PSD. Cota lui de încredere se prăbușește odată cu cea a partidului, iar oamenii cu scaun la cap din PSD nu vor să asiste la dispariția partidului. PSD a știut întotdeauna să se debaraseze de liderii deveniți toxici pentru partid și, mai devreme sau mai târziu, va scăpa și de Grindeanu și tovarășii săi.”, a conchis deputatul.