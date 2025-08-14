Un nou conflict în Guvern pe tema investițiilor din PNRR. PSD îl avertizează pe Bolojan și anunță o ședință a conducerii: Nu există consens în Coaliție

PSD nu susține OUG care blochează investițiile din PNRR, proiect pus recent în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), se arată într-un comunicat de presă emis. Potrivit social-democraților, ordonanța ar bloca proiectele ce necesită cofinanțare, în contextul în care Guvernul susține că nu mai există fonduri suficiente.

„OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliție. PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție”, transmite PSD.

Cuprins:

Ce schimbări cere PSD pentru proiectul OUG?

Care este avertismentul premierului Ilie Bolojan

Ce contracte vor fi continuate și care vor fi blocate

Ce schimbări cere PSD pentru proiectul OUG?

Partidul solicită amendarea proiectului și anunță o ședință a conducerii săptămâna viitoare.

„Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD. PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental.

Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, se arată în comunicat, potrivit .

Liderii PSD susțin că „vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată” și că „nu pot accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru”.

„​Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată. PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate”, se mai arată în comunicat.

Care este avertismentul premierului Ilie Bolojan

Surse guvernamentale au precizat că MIPE a propus o ordonanță ce ar bloca toate investițiile, iar premierul Ilie Bolojan a transmis primarilor un mesaj alarmant:

„Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute”, a avertizat acesta, adăugând că va fi „o mare ușurare” pentru el când nu va mai avea această funcție.

Premierul a mai menționat că supracontractarea pe PNRR depășește 20 de miliarde de euro, la care se adaugă proiectele din Anghel Saligny, CNI, Transporturi, Sănătate și alte linii de finanțare.

Ce contracte vor fi continuate și care vor fi blocate

O parte dintre contractele PNRR nu mai pot fi finanțate, fiind scoase din program din cauza problemelor tehnice și a limitării împrumuturilor aprobate.

Bolojan a explicat că:

Contractele fără lucrări semnate vor fi denunțate unilateral, valoarea lor fiind de peste 5 miliarde de lei.

Contractele cu un stadiu de execuție peste 30% vor continua să fie finanțate.

Proiectele sub 30% vor fi analizate, iar cele care se pot finaliza până anul viitor vor primi finanțare.

Bolojan a dat asigurări că dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea.