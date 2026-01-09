B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un primar din Vaslui a condus beat și a ajuns cu mașina în șanț. Pe cine a dat vina (VIDEO)

Un primar din Vaslui a condus beat și a ajuns cu mașina în șanț. Pe cine a dat vina (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 12:31
Un primar din Vaslui a condus beat și a ajuns cu mașina în șanț. Pe cine a dat vina (VIDEO)
Un primar dn județul Vaslui a condus beat. Sursa foto: Captură video - ȘtiriEst / YouTube
Cuprins
  1. Ce spune poliția despre primarul care s-a urcat beat la volan
  2. Pe cine a dat vina primarul

Gheorghe Bîțu, primarul comunei vasluiene Mălușteni, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, după ce s-a urcat beat la volan și a ajuns că mașina în șanț.

Ce spune poliția despre primarul care s-a urcat beat la volan

Gheorghe Bîțu a dat o petrecere la sediul primăriei, joi seară, a consumat alcool, iar la final a urcat în mașină pentru a ajunge acasă. La doar câteva zeci de metri, însă, a ajuns cu mașina într-un șanț de pe marginea drumului.

Martorii spun că Bîțu a abandonat mașina acolo și s-a întors repede în primărie. Însă mai mulți localnici au sunat la 112.

„Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în comuna Măluşteni, ar fi avut loc avarierea unui autoturism. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Murgeni s-au deplasat la locul incidentului, constatând că cele sesizate se confirmă. Autoturismul se afla în afara părţii carosabile, într-un şanţ, iar, în urma cercetărilor, s-a stabilit că ar fi fost condus de către un cetăţean de 64 de ani, din aceeaşi comună. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Vaslui.

Pe cine a dat vina primarul

În fața polițiștilor, primarul a dat vina pe tractorist, deși el fusese chemat ulterior pentru a scoate mașina din șanț, informează publicația locală Știri Est.

Gheorghe Bîțu a fost condus la sediul poliției pentru continuarea procedurilor legale. El are acum dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tags:
Citește și...
Studenții îl acuză pe Bolojan că distruge învățământul universitar. I-au făcut o listă cu nemulțumiri
Politică
Studenții îl acuză pe Bolojan că distruge învățământul universitar. I-au făcut o listă cu nemulțumiri
Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 de posturi ocupate, dar aproape 18.000 sunt de la sectorul ”prioritar” Educație
Politică
Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 de posturi ocupate, dar aproape 18.000 sunt de la sectorul ”prioritar” Educație
Controversă. Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul de pe Spartan. Președintele denunță un „atac” la adresa credibilității României (VIDEO)
Politică
Controversă. Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul de pe Spartan. Președintele denunță un „atac” la adresa credibilității României (VIDEO)
Ana Birchall demontează mitul invincibilității Liei Savonea. Termenii în care o descrie pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție
Politică
Ana Birchall demontează mitul invincibilității Liei Savonea. Termenii în care o descrie pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție
Daniel Băluță acuză o tentativă de otrăvire cu arsenic. Edilul face dezvăluiri șocante despre grupuri de interese și tentative de șantaj
Politică
Daniel Băluță acuză o tentativă de otrăvire cu arsenic. Edilul face dezvăluiri șocante despre grupuri de interese și tentative de șantaj
Se caută procurori-șefi. Ministerul Justiției a demarat procedura de selecție pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT
Politică
Se caută procurori-șefi. Ministerul Justiției a demarat procedura de selecție pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT
Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
Politică
Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
Politică
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
Politică
Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
Piața Universității încaieră suveraniștii. Scandal între Claudiu Târziu și George Simion pe protestul de pe 15 ianuarie
Politică
Piața Universității încaieră suveraniștii. Scandal între Claudiu Târziu și George Simion pe protestul de pe 15 ianuarie
Ultima oră
14:03 - Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
13:53 - Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
13:48 - Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
13:41 - Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
13:29 - O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
13:27 - Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
13:22 - Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
12:58 - Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
12:46 - Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
12:44 - EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)