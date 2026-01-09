Gheorghe Bîțu, primarul comunei vasluiene Mălușteni, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, după ce s-a urcat beat la volan și a ajuns că mașina în șanț.

Ce spune poliția despre primarul care s-a urcat beat la volan

Gheorghe Bîțu a dat o petrecere la sediul primăriei, joi seară, a consumat alcool, iar la final a urcat în mașină pentru a ajunge acasă. La doar câteva zeci de metri, însă, a ajuns cu mașina într-un șanț de pe marginea drumului.

Martorii spun că Bîțu a abandonat mașina acolo și s-a întors repede în primărie. Însă mai mulți localnici au sunat la 112.

„Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în comuna Măluşteni, ar fi avut loc avarierea unui autoturism. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Murgeni s-au deplasat la locul incidentului, constatând că cele sesizate se confirmă. Autoturismul se afla în afara părţii carosabile, într-un şanţ, iar, în urma cercetărilor, s-a stabilit că ar fi fost condus de către un cetăţean de 64 de ani, din aceeaşi comună. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Vaslui.

Pe cine a dat vina primarul

În fața polițiștilor, primarul a dat vina pe tractorist, deși el fusese chemat ulterior pentru a scoate mașina din șanț, informează publicația locală

Gheorghe Bîțu a fost condus la sediul poliției pentru continuarea procedurilor legale. El are acum dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.