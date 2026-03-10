B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, discuții cu liderii europeni din grupul de state „Prietenii Competitivității”: „Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei”

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 22:14
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a vorbit cu liderii europeni, în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”, despre creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Concluzia a fost că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în sectorul energetic și să își reducă dependențele cât mai rapid.

Nicușor Dan, discuții cu liderii UE. Subiectul central – prețul energiei

„Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”. A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026.

Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.

Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți.

În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european.
În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

