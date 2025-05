Un reprezentant al USR Diaspora susține că a fost agresat de simpatizanți ai lui Simion: „Am fost lovit, scuipat, înjurat. Dar mai întâi am votat” (VIDEO)

Dan Enache, vicepreședinte USR Diaspora, a relatat că la o secție de votare din Ambilly, Franța, a fost „lovit, scuipat, înjurat” de susținători ai candidatului AUR la prezidențiale, George Simion. Enache a spus că dacă n-ar fi fost președintele secției de votare, fanii lui Simion „cred ca mă linșau acolo. Oricum m-au lovit de mai multe ori”.

Pățania unui USR-ist cu susținătorii lui Simion

„Am fost lovit, scuipat, înjurat. Dar mai întâi am votat. Pentru patriotismul tăcut, fără interes, onest. Apoi, pentru ca era un vacarm infernal la intrarea în secția de vot, i-am spus președintelui secției de vot să cheme poliția. Apoi am fost luat în primire de conducătorul bandei organizate. Au venit încă 15-20 de inși. Am stat drept în fața lor și le-am zis ca suntem toți români și toți trebuie să respectăm legea”, a povestit Dan Enache,

Acesta mai scris că susținătorii lui George Simion sunt „extrem de bine organizați” : „Sunt investiți foarte mulți bani, sume colosale. Sunt coloane de microbuze care aduc acești oameni amărâți, care sunt plecați de la ei de acasă pentru a câștiga o pâine în plus. Dar cineva (oare cine) bagă extrem de mulți bani în această rețea. Sunt organizați piramidal, au liste și disciplină de fier”.

USR-istul i-a îndemnat apoi pe români să iasă la vot în număr cât mai mare și să nu lase țara pe mâna unor agresori: „Vă rog să vorbiți cu toți cei cunoscuți și să meargă la vot. România nu e țara acestor oameni violenți. România e țara noastră, a celor care își văd de treabă și vor ca tuturor cetățenilor să le fie bine”.