USR îl cheamă pe Florin Barbu să dea explicații în Parlament, după ce ar fi copiat un proiect AUR: „Ce stranie coincidență!" (VIDEO)

USR îl cheamă pe Florin Barbu să dea explicații în Parlament, după ce ar fi copiat un proiect AUR: „Ce stranie coincidență!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 15:56
USR îl cheamă pe Florin Barbu să dea explicații în Parlament, după ce ar fi copiat un proiect AUR: „Ce stranie coincidență!” (VIDEO)
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii. Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. USR remarcă la Barbu și AUR o „stranie coincidență”
  2. Propunerea lui Barbu ar putea crește prețurile

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat, luni, că partidul său îl va chema pe Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, în plenul Senatului, la Ora Guvernului, să explice propunerea de limitare a produselor din supermarket care sunt marcă proprie.

USR remarcă la Barbu și AUR o „stranie coincidență”

„Ne dorim să înțelegem dacă, atunci când a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR, ce stranie coincidență, de parcă ar fi într-o formă de coaliție sau colaborare, și să propună o năstrușnicie fără seamăn precum limitarea, plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie într-un mecanism care ar avea ingerințe clare într-una din cele mai mari piețe de produse, nu doar din România, cât și din Europa… Întrebarea e dacă a avut un punct de vedere oficial al Guvernului sau al Agenției pentru Protecția Consumatorului. (…)

Ne dorim să ne explice ce a vrut să facă, ce a vrut să spună în propoziție și care sunt planurile ministerului pe viitor”, a declarat Ștefan Pălărie.

Senatorul USR a mai spus că dacă Barbu nu a avut acordul Guvernului, atunci doar a făcut afirmații „pe persoană fizică”, deși nu e corect atunci când reprezintă România la o întâlnire internațională.

Propunerea lui Barbu ar putea crește prețurile

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus la Consiliul Agricultură și Pescuit – AgriFish de la Bruxelles limitarea ponderii mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul comercializat. El a mai susținut că ar trebui stabilit un adaos comercial identic pentru aceeași gamă de produse, indiferent dacă sunt marcă proprie sau brand național.

Specialiștii din domeniu spun că intenția ministrului ar putea determina creșterea prețurilor.

„Din punctul nostru de vedere, este o măsură destul de intruzivă asupra pieței libere. Piața ar trebui lăsată liberă. Observăm foarte multe încercări de intervenție: plafonarea prețurilor, limitarea adaosului comercial pe toată gama de produse și acum limitarea mărcii proprii. (…)

Marca proprie înseamnă o categorie de produse unde clientul are acces la cele mai mici prețuri. Sunt lanțuri de magazine în Europa unde există 80% marcă proprie. Cu siguranță produsele vor crește un pic ca valoare, dar pe de altă parte va crește diversitatea la raft. Vom avea mai multe produse, dar ulterior mai scumpe”, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

