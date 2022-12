Valeriu Stoica anunță că PSD și PNL vor să comaseze alegerile locale și parlamentare din 2024: „S-a creat o stabilitate a celor două mari partide. Orice nou partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la Putere”

Valeriu Stoica, fost președinte PNL, a declarat că a observat apariția unui compromis între PSD și PNL – comasarea alegerilor parlamentare și locale din 2024. Acesta a mai spus că, după un an de guvernare PSD – PNL, nu s-a văzut nicio creștere a USR sau AUR. De altfel, a mai precizat acesta, în ultimii ani cele două mari partide s-au stabilizat și „orice nou partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la Putere”.

Stoica avansează scenariul comasării alegerilor locale și parlamentare

Fostul lider PNL a avansat scenariul comasării alegerilor parlamentare și locale astfel: „Dacă ar fi decalate, staful local al partidelor, după ce și-au atins obiectivele locale, nu se mai bate pentru obiectivele naționale, ceea ce nu e bine. Așa că, probabil le vor comasa”.

Valeriu Stoica a mai susținut că prima sa temere la crearea acestei „coaliții împotriva naturii” era creșterea unui partid anti-sistem, dar această temere nu s-a concretizat.

„Aveam temerea că alianța contra naturii va eroda ambele partide, dar nu s-a întâmplat. Credeam că PSD va fagocita PNL, dar nu s-a întâmplat. Ambele partide și-au păstrat forța din teritoriu", a mai afirmat acesta la Digi24.

Stoica: PSD și PNL, partide tot mai stabile. Un partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la Putere

Valeriu Stoica a mai spus că în ultimul deceniu cele două mari partide, PNL și PSD, s-au stabilizat mai mult, în vreme ce orice nou partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la Putere.

„La un an de coaliție nu constat o creștere a USR sau AUR. Nu constat o scădere gravă a PSD și PNL. Înseamnă că iluzia că un partid anti-sistem are șanse de evoluție rapidă e doar o iluzie. În acești 30 de ani au fost multe partide anti-sistem, dar majoritatea au dispărut. Asta înseamnă că există o stabilitate a acestui sistem politic. În ultimii zece ani s-a creat o stabilitate a principalelor partide, PSD și PNL. Orice nou partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la Putere", a spus Valeriu Stoica.

Acesta a mai precizat că, în opinia sa, rotația premierilor se va produce, iar din mai 2023 PSD va da șeful Guvernului, conform protocolului încheiat de partide la formarea coaliției.

Stoica: „Orice nou partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la Putere” / Drulă: USR a fost dat afară de la guvernare

Declarațiile lui Valeriu Stoica par să confirme acuzațiile repetate ale USR, conform cărora miniștrii lor și-a dat demisia în bloc din Guvenrul Cîțu fiind practic forțați, căci erau mereu blocați de partenerii din coaliție de la acea vreme.

Pe 28 noiembrie, într-o declarație pentru B1 TV, Cătălin Drulă, președintele USR, a subliniat că nuanțele sunt foarte importante, căci în ele stă substanța evenimentelor. Deci e adevărat că miniștrii USR au demisionat, dar au făcut-o pentru că au fost forțați. Planul era ca PSD să vină la guvernare în locul lor, ceea ce s-a și întâmplat.

„Darea noastră afară de către Iohannis care avea acest plan de a guverna cu PSD-ul și palma bătută cu Ciolacu…

Nu aveam cum să rezistăm când ne-au dat afară. Noi nu aveam premierul, e o chestiune ca și când te împing pe scări și te întreb de ce cazi. În momentul în care două partide de 70% și cu președintele României își doresc să guverneze împreună nu prea puteam să îi oprim noi cu 16%, nu există o metodă. Au vrut să guverneze împreună și există un motiv pentru acest lucru: mufarea la banul public, i-a jenat enorm USR”, , pentru B1 TV.